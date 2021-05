Erste Wahl für 17-Jährige Lea Alberg aus Rackith

Die 17-jährige Lea Alberg ist Erstwählerin und bereitet sich auf die Wahlen am 6. Juni vor. Wie sie Menschen in ihrem Alter zum Wählen animieren möchte.

Lea Alberg in ihrer Wohnung in Rackith: Hier testet die Elftklässlerin das Programm „Wahl-O-Mat“.

Wittenberg/Rackith - In wenigen Wochen haben Erstwähler die Wahl: Sie dürfen bei den bevorstehenden Landtags- und Landratswahlen am 6. Juni ihre Kreuzchen setzen. Dadurch eröffnet sich ihnen die Möglichkeit, zum ersten Mal an politischen Entscheidungen teilzuhaben. Dafür muss man nicht zwangsläufig die Volljährigkeit erreicht haben.

Bereits ab einem Alter von 16 Jahren ist unter anderem die Wahl eines Landrats möglich. Genau diesen möchte die 17-jährige Lea Alberg aus Rackith am 6. Juni wählen und somit von ihrem Stimmrecht als Erstwählerin Gebrauch machen. Sie berichtet, wie sie sich darauf vorbereitet.

Pandemie als Auslöser

Als junger Mensch ein Mitspracherecht zu besitzen und sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen, ist Lea Alberg wichtig. Die Elftklässlerin, die das Lucas-Cranach-Gymnasium in Wittenberg besucht, hat vor etwa einem Dreivierteljahr damit begonnen, sich tiefgründig mit Politik zu befassen. „Der Auslöser war die Corona-Pandemie“, nennt die Gymnasiastin den Grund.

Seitdem verfolgt Alberg das Geschehen mit dem Wunsch, selbst mitentscheiden zu dürfen. Dieser Wunsch wird sich bald erfüllen, denn sie hatte vor kurzem Post bekommen. „Ich erhielt die Wahlbescheinigung für die Wittenberger Landratswahl“, freut sich Lea Alberg.

Am Wahltag muss sie sich dann für einen der neun Kandidaten entscheiden. Um sich diese Entscheidung leichter zu machen, hat Alberg zuvor im Internet die Kandidaten genau unter die Lupe genommen. Dabei ist ihr einiges aufgefallen: „Bei manchen fiel es mir schwer, mich ausreichend zu informieren. Da fehlte einfach das umfangreiche Wahlkonzept“, berichtet die Schülerin.

Wichtig ist für Alberg die bessere Vernetzung des öffentlichen Nahverkehrs. „Gerade auf den Dörfern ist es sehr schwierig, von A nach B zu kommen“, erklärt die 17-Jährige, die aus Erfahrung spricht. Denn von ihrem Wohnort Rackith fährt nur alle zwei Stunden ein Bus nach Wittenberg - in den Ferien sogar noch seltener.

Zudem will Alberg diejenigen Bewerber für die Landratswahl unterstützen, die sich für die Entwicklung von Schulen stark machen. „Die Digitalisierung an Schulen sollte stärker gefördert werden. Das hat das Homeschooling meiner Meinung nach bewiesen“, sagt die Erstwählerin.

Dass Lea Alberg zur Wahl gehen möchte, steht bereits seit Monaten fest. Doch nicht alle jungen Leute teilen ihre Ansicht. „Viele in meinem Alter setzen sich zu wenig mit Politik auseinander. Das finde ich schade. Gerade wir jungen Leute sollten mitbestimmen, denn es ist schließlich unsere Zukunft“, betont Alberg. Um noch mehr junge Wähler zu motivieren, will die Schülerin auf ihrem Instagram-Account demnächst das Thema Wahlen in den Vordergrund rücken.

Bisher teilt sie auf der Social-Media-Seite mit ihren Abonnenten Fotos zu Mode und Lifestyle. „Es ist doch ein tolles Privileg, schon ab 16 Jahren wählen zu dürfen. Ich will daher junge Leute dazu ermutigen“, hat sich Lea Alberg zum Ziel gesetzt.

Gut auf Wahlen vorbereitet

„Das ist ganz in unserem Sinne“, lobt Kreiswahlleiter Jörg Hartmann das Vorhaben der Erstwählerin Alberg. Er geht davon aus, dass sich viele Erstwähler beteiligen und das Stimmrecht in Anspruch nehmen werden. Schließlich werden die jungen Wähler bereits im Schulunterricht auf die Wahlen vorbereitet. „Ich erinnere mich an Probeabstimmungen an Schulen und Projekte, um das Wahlverhalten auszutesten“, berichtet Jörg Hartmann.

Der Kreiswahlleiter weist noch einmal darauf hin, Briefwahlen durchzuführen, um das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus zu minimieren. Er sagt: „Wer aber unbedingt ins Wahllokal gehen möchte, dem werden wir das natürlich nicht untersagen.“ (mz)