Wittenberg/MZ. - Mit einem hochkarätigen Starterfeld wartet an diesem Wochenende die 59. ADMV Rallye Lutherstadt Wittenberg auf. Mit dem ersten Lauf dieser Saison unter Regie des ADMV startet auch die Wertung zu den Schotter-Cups. Außerdem gibt es die ersten Wertungspunkte für die ADMV-Rallye-Meisterschaft Sachsen-Anhalt/Berlin-Brandenburg.

Titelverteidiger tritt an

Mit leichten Abwandlungen zum vergangenen Jahr geht es über den Apollensdorfer Schotter rund um den Gallun, von Berkau nach Mochau durch den Fläming bis zum Rundkurs zwischen Zörnigall und Mühlanger.

Die Spitze des Feldes ist mit internationalen Favoriten besetzt. Der Schwede Stig Andervang tritt mit einem Hyundai i20 N zur Titelverteidigung an. Ihm voran prescht der Finne Petri Reinikainen im Ford Fiesta R 5 über den Schotter. Philip Geipel, deutscher Rallyemeister aus dem Jahr 2022, komplettiert das Spitzentrio mit einem Skoda Fabia R 5.

Auch die einheimischen Teams bieten jede Menge sehenswerten Rallyesport. Dicht vor der Spitze her navigiert die Wittenbergerin Karina Derda ihren Chauffeur Raphael Ramonat im Mitsubishi Lancer EVO 10 über den Wittenberger Schotter. Die Lutherstädter Uwe Joachim und Yasmine Fritzsche legen nach ihrem Saisonstart am vergangenen Wochenende zur Heimveranstaltung nach. Mit ihrem Schottermobil, dem VW Polo GTI, nehmen sie die 64 Wertungskilometer, welche auf drei verschiedene, jeweils doppelt zu absolvierende Sprintstrecken verteilt sind, unter die Räder. Der heimische Schotter liegt dem Team absolut und so hoffen beide auf höchstmögliche Ausbeute an Wertungspunkten. Klassenkonkurrent Fabian Schulze ist im Suzuki Swift ebenfalls am Start und hat bei der „Erze-Rallye“ am vergangenen Wochenende das bessere Ergebnis eingefahren.

Überhaupt tummeln sich viele einheimische Duos auf den Strecken, zu denen mit den Zörnigallern Tom Hacke und Thomas Keller im Volvo 740 GL ein Sohn/Vater-Gespann zählt, welches sich seit der vergangenen Saison das schwedische Cockpit teilt. Als erstes Club-Team aus dem Landkreis gehen die Trebitzer Steffen Günl und Ingmar Schau in ihrem Nissan Micra mit der Startnummer sieben ins Rennen. Sie können sich in diesem Jahr über eine erfreulich gut besetzte Klasse freuen. Ebenfalls wieder vor der eigenen Haustür am Start ist der Bad Schmiedeberger Stephan Ahlert im VW Golf 2 GTI. Vom MSC Lutherstadt Wittenberg im ADMV, dem Veranstalter dieser Rallye, nehmen Frank Zischkale im BMW 318 E 39 und das Team Ronny Broda/Matthias Eben, ebenfalls in einem BMW 318 unterwegs, die anspruchsvollen Strecken unter die Räder.

Selbst die Wertungskategorie der historischen Fahrzeuge, die sich von Lichtschranke zu Lichtschranke einer Gleichmäßigkeitsprüfung unterziehen und um Hundertstelsekunden duellieren, ist in diesem Jahr mit neun Fahrzeugen erfreulich gut besetzt. Der erste Teilnehmer der Histos startet um 11.30 Uhr an der Exerzierhalle in die Wertung. Die weiteren Teilnehmer folgen im Minutenabstand. Das schnelle Feld beginnt sein Duell um die Bestzeit um 12 Uhr.

Freitag technische Abnahme

Eine hervorragende Gelegenheit, die Rallyesportler und ihre Fahrzeuge aus der Nähe zu begutachten, ergibt sich bereits am Freitagabend zur technischen Abnahme bei der Autohaus Schandert GmbH in der Dresdener Straße. Hier werden unter den wachsamen Augen der technischen Kommissare die Ausrüstung der Teams sowie die Technik der Fahrzeuge kontrolliert, bevor es am nächsten Morgen zum Aufschrieb erstmals über die Strecken geht. Die Programmhefte mit dem Streckenverlauf gibt es an allen umliegenden Tankstellen, in Reinsdorf-Dobien bei Naues Minicenter in der Belziger Straße sowie ab dem späten Nachmittag und am Samstag im Rallyezentrum, der Exerzierhalle.