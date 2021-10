Erneut Corona-Fälle in mehreren Schulen im Landkreis Wittenberg - Kinder in Quarantäne

Wittenberg/MZ/MAC - Mehrere Schulen im Landkreis Wittenberg sind von der Corona-Pandemie betroffen. Zwar dürfen nun fast alle der vielen Mädchen und Jungen der Wittenberger Gemeinschaftsschule Friedrichstadt, die in Quarantäne geschickt worden waren, wieder den Unterricht besuchen, dafür sind andere Einrichtungen stark betroffen.

Zum Beispiel die Evangelische Grundschule in Wittenberg. Drei Klassen samt der Arbeitsgemeinschaft Handball müssen aktuell zuhause bleiben, knapp 70 Kinder. In der Grundschule „Katharina von Bora“ in Pratau hat es auch drei Klassen getroffen, mehr als 40 Kinder sitzen zurzeit in Quarantäne. Hinzu kommen: die Grundschule Oranienbaum, die Grundschule Käthe Kollwitz in Wittenberg, die Sekundarschule Rosa Luxemburg. Auch in zwei Kitas gibt es Corona-Fälle.

Dass ihn das nicht überrasche, sagt Wittenbergs Amtsarzt Michael Hable. Auf engem Raum seien zahlreiche ungeimpfte Menschen zusammen: „Ideale Bedingungen für das Virus.“ Der Mediziner räumt ein, sehr froh zu sein über die Herbstferien in der nächsten Woche. Das verschaffe eine Atempause.

Gegenwärtig sei es unterdessen noch gut möglich, die Kontaktpersonen nachzuverfolgen. Die Zahl der Corona-Fälle hält sich in Grenzen, sie konzentriert sich auf Schulen und Kindertagesstätten. Allerdings liegen jetzt auch wieder Menschen wegen Covid-19 auf der Intensivstation, sagte am Montag Landkreissprecher Alexander Baumbach, aktuell sind es zwei.