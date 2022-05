Entzug statt Knast für Coswiger

Dessau/Coswig - Ein 28-jähriger Mann aus Coswig wird sich im Maßregelvollzug Bernburg einer langfristigen Drogentherapie stellen. Die 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau hat ihn am Montagvormittag wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Zugleich ordnete die Berufungsinstanz unter dem Vorsitz von Johannes Becker die Unterbringung in der Entzugsklinik an.

