Piesteritz/MZ. - Fußball-Trainer Carsten Becker bleibt unvergessen und hat einen festen Platz in der 105-jährigen Geschichte des FC Grün-Weiß.

Im Piesteritzer Volkspark hat er unter anderem die G-, die C-, die A-Jugend und zuletzt die Landesliga-Männer trainiert. Dem Coach gelingt die größte Aufholjagd in der Historie der FC. Sein Team überwintert mit nur einem Punkt. Im Frühjahr wird eine überragende Serie gestartet und sensationell noch der Klassenerhalt geschafft. Mit dieser Mannschaft ist er im Dezember vorigen Jahres Spitzenreiter in der Landesliga.

Da erfährt der Piesteritzer Erfolgscoach von seiner schweren und unheilbaren Krankheit. Im März stirbt er im Alter von 47 Jahren.

„Auf der Beerdigung hatten wir die Idee, ein Benefizturnier zur Unterstützung der Familie zu organisieren“, erzählt FC-Vizepräsident Christoph Springer. Eingeladen werden Teams, wo einst Becker gewirkt hat. Neben Piesteritz sind das Dessau 05 und Sandersdorf. Hinzu kommt die Elf seines Geburtsortes Groß Rosenburg. „Alle Mannschaften haben etwas für die Versorgung der Besucher mitgebracht. Das Sportliche war an diesem Tag nicht wichtig“, sagt Springer. Nur zur Vollständigkeit: Das Benefizturnier gewinnt der Oberligist Sandersdorf.

„Es kam ein Erlös von 1.000 Euro zusammen, die wir der Familie übergeben haben“, so Springer. Die Familie reicht das Geld weiter an die Palliativstation im Städtischen Klinikum Dessau und an das Wittenberger Hospiz, die Becker in den letzten Stunden gut betreut haben. Zum jüngsten Heimspiel gegen Naumburg (1:2) nehmen Dr. Jan Bräuning (Dessau) und die Leiterin des Wittenberger Hospizes, Annemarie Buttinger, die 500-Euro-Schecks entgegen.