Eltern von Schülern der Grundschule Bergwitz schreiben Brandbrief

Bergwitz/MZ - Einigen Eltern der Grundschule Bergwitz reicht’s. In einem Brandbrief haben sie sich nun direkt an das Schulamt des Landes Sachsen-Anhalt gerichtet. Darin beschreiben sie ihrer Meinung nach untragbare Zustände an der Schule ihrer Kinder und üben deutliche Kritik an der Personalpolitik des Landes. Denn es ist nicht etwa die Qualität des Lehrerkollegiums, sondern die Quantität, die sie so verärgert.