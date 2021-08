Eltern kündigen Protest gegen Wittenberger Pläne an

Wittenberg - Eltern von Jungen und Mädchen aus den Wittenberger Kindertagesstätten „Wortschatzpiraten“ und „Schnatterinchen“ wollen am heutigen Dienstag vor dem Neuen Rathaus gegen die seitens der Stadt geplante Übernahme der Einrichtungen protestieren. Anlass ist ein für den späten Nachmittag terminiertes Gespräch des Oberbürgermeisters mit den beiden gewählten Gemeindeelternvertretern der genannten Kitas, die jeweils eine weitere Person mitbringen können.

Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) hatte das Treffen vor rund zehn Tagen in einem offenen Brief angekündigt, nachdem die Übernahmepläne bei den Betroffenen wie berichtet auf heftige Kritik gestoßen waren. Gefürchtet wird um die Angebotsvielfalt, sollte die Kommune wie beabsichtigt zunächst „Wortschatzpiraten“ und „Schnatterinchen“ und in der Folge noch diverse weitere Kitas freier Träger in eigene Regie übernehmen.

Die Demo soll um 16.30 Uhr beginnen. Angemeldet hat sie Robert Tessmann von der Bürgerinitiative, die auch Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammelt. Ziel der Veranstaltung sei, „die Eltern sichtbar zu machen“. (mz)