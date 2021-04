Elbefestung Wittenberg entsteht am Bodensee

Matthias Grünsfelder hat den Abend des Neujahrstages 1814, ein Gefecht an der Festung Wittenberg, in einem Diorama dargestellt.

- Eingefangen in Raum und Zeit wird derzeit ein Moment, der Wittenberg nachhaltig geprägt hat. Matthias Grünsfelder friert den Abend des Neujahrstages 1814 ein: als Diorama. „Genau gesagt geht es um den Zeitpunkt abends 19 Uhr. Damals sagte man noch sieben Uhr“, berichtet der gebürtige Schleswig-Holsteiner, der heute am Bodensee lebt und dort auch seinem Hobby frönt.

Geschichte habe ihn schon immer interessiert. Über den Schiffsmodellbau habe er sich den napoleonischen Kriegen zugewandt. Und dann seine Liebe entdeckt für den Bau großer Modelle. „Es gibt ja viele tolle Schlachtdarstellungen. Aber eine Platte mit tausenden von Figuren, die aufeinander schießen, war mir zu langweilig. Deswegen habe ich mich auf Belagerungen spezialisiert“, schildert er seinen Werdegang als Modellbauer. Da könne er mit dem Bau von Landschaft und Gebäuden tief ins Detail gehen.

Tipp der Ehefrau

Ein Projekt über Erfurt habe sich als zu groß für seinen Hobbyraum herausgestellt. „Da sagte meine Frau, dass ihre Heimatstadt Wittenberg doch auch mehrfach belagert worden sei“, berichtet der 59-Jährige. Claudia Grünsfelder ist in Wittenberg geboren, hat am Lucas-Cranach-Gymnasium Abitur gemacht und ist berufsbedingt dann zu Onkel und Tante an den Bodensee gegangen. Vor zwölf Jahren haben sich beide kennen- und liebengelernt – über das Internet. „Und heute unterstützt sie mich ganz toll in meinem Hobby. Ob das Recherche ist oder Faschinenrollen drehen. Ohne Claudia wäre ich längst nicht da, wo ich jetzt bin“, erzählt der Hobbyhistoriker.

Großartige Quellenlage

Große Hilfe findet der Mann, der sich aus gesundheitlichen Gründen ganz seinem Hobby widmen kann, vor allem im Internet. Die Quellenlage zu den Wittenberger Belagerungen sei großartig. „Bei Google Books findet man da unglaublich vieles. Deswegen wage ich zu behaupten, dass mein Modell zu mindestens 90 Prozent historisch korrekt ist. Jede Einheit, jede Kanone hat genau so vor Wittenberg gelegen. Das geht so weit, dass ich sagen kann, welche Kanonen aus Eisen und welche aus Bronze waren.“

Matthias Grünsfelder investiert viel Zeit in sein Hobby, zu dem Fingerfertigkeit ebenso gehört wie aufwändige Recherche. Foto: Grünsfelder

Und dann sprudeln die Anekdoten aus ihm heraus. Sein Modell zeigt einen Abschnitt der Befestigungsanlagen nördlich vom Schloss. „Da, wo heute der sowjetische Heldenfriedhof ist und das Panzerdenkmal stand“, präzisiert er. Auf dem sind Geschützstellungen ausgehoben, im „nassen Stadtgraben“ schwimmen Elbkähne, die Mörser tragen.

Mit dem Kahn unterwegs

„Damit haben die Franzosen auf die Preußen geschossen und sind dann einfach woanders hingestakt. Wenn die Preußen dann zurückgeschossen haben, dann waren die schon längst wieder weg“, berichtet er von der Vorgeschichte des Angriffes am Neujahrstag. Seit 1806 halten die Franzosen die Festungen Magdeburg, Wittenberg und Torgau. Sachsen, das anfangs noch mit Frankreich verbündet ist, tritt nach der Völkerschlacht in die Anti-Napoleon-Koalition über. Monatelang stehen die weiterhin französischen Festungen an der Elbe damit de facto mitten im Feindesland – bis zum Jahreswechsel 1813/14.

Vor dem westlichen Wittenberger Stadttor haben sie das Vorfeld niedergebrannt, um besseres Schussfeld zu haben. Inmitten dieser ausgebrannten Coswiger Vorstadt war ein ziviles Krankenhaus stehengeblieben, das die Franzosen zum Vorwerk ausgebaut hatten. Dieses galt es zu erobern, um von dort die eigentliche Festungserstürmung vorzubereiten. „Beschrieben wird das von einem Major Vogel, der sehr ins Detail geht. Obwohl es keine Zeichnungen von dem Bau gibt, habe ich es im sächsischen Baustil rekonstruieren können“, berichtet Grünsfelder.

Claudia Grünsfelder vor Bildern aus ihrer Heimatstadt. Foto: Grünsfelder

Der Streich der Preußen und ihrer Verbündeten gelingt. Nicht ganz zwei Wochen später fällt die Festung Wittenberg. Das Ende der Franzosenzeit in der Stadt beginnt – und bis zur Entfestigung im Jahr 1873 weht die preußische Flagge über der Festung. „Da war unheimlich viel Bewegung. In der Zeit der französischen Besetzung sollen rund 1,8 Millionen Soldaten durch die Garnison gegangen sein“, schildert er die Belastungen, die Wittenberg während der napoleonischen Kriege zu erdulden hatte. „Ich könnte Romane über die Zeit schreiben.“

Matthias Grünsfelder hat mit dem Gedanken gespielt, die drei Platten mit einer Gesamtgröße von 3,1 mal 1,4 Meter in Wittenberg auszustellen. „Dabei hätte ich aber gewollt, dass die Anlage mindestens 25 Jahre gezeigt wird. Die städtischen Sammlungen haben auch Interesse signalisiert, aber nur für eine temporäre Sonderausstellung“, erzählt der Modellbauer. „Wenn Luther auf französischer Seite gekämpft hätte, dann würde man dieser Zeit sicher mehr Beachtung schenken“, frotzelt er.

Idee wird noch gesucht

„Wir finden die Idee super“, signalisiert Stadt-Sprecherin Karina Austermann auf den Vorschlag von Matthias Grünsfelder hin Bereitschaft . „Der Leiter der Sammlungen Andreas Wurda war von dem Projekt sehr angetan. Aber wir versuchen, die gesamte Stadtgeschichte im Haus abzubilden, da wird es schwer, diesem Thema so viel Raum für so lange Zeit einzuräumen“, erklärt sie. Einer Sonderausstellung stehe man immer noch sehr aufgeschlossen gegenüber. „Und auch weiteren Gesprächen. Vielleicht öffnet sich ja noch eine Tür oder wir finden zusammen eine Idee, an die wir jetzt noch gar nicht gedacht haben.“