Eisessen für Rasentraktor in Bergwitz

Bergwitz - Zufrieden blickt Florian Gaul, der Präsident vom ESV Bergwitz 05 auf das Sportfest am Wochenende zurück. Denn Der Aktionstag mit einem Beachvolleyballturnier und einem Fußballblitzturnier hatte neben den sportlichen Wettkämpfen und dem Beisammensein einen besonderen Grund. Alle Einnahmen des Tages kommen dem Projekt „Rasentraktor für den ESV“ zugute. „Wir sind unserem Ziel einen großen Schritt nähergekommen und hoffen nun, dass wir die letzten Schritte noch gehen können“, resümiert Gaul.

Vielfaches Dankeschön

Möglich wurde das durch eine breite Unterstützung seitens der Besucher, der Sponsoren und der Sportler. „Wir danken allen Zuschauern, die sich sehr großzügig an der Spendenaktion beteiligt haben“, betonte Gaul. Besonderen Dank richtete er an „unsere Sponsoren Sternbestattung Wittenberg, Carola Ferchow von der Finanzdienstleistung Dr. Klein, Elektro Roming aus Bergwitz, Power Tiefbau aus Bergwitz, Familie Michael Schenke aus Bergwitz sowie Siegmar Thiele vom Ratskeller Kemberg“. Zum Gesamterfolg habe aber auch beigetragen, dass Lars Ries vom SV Grün-Weiß Wörlitz die Musikanlage bereitstellte, und dass das Wittenberger Eis-Café „San Marco“ großzügig Eis spendete. Mit dem Eisverkauf konnten die Einnahmen für das Projekt noch erhöht werden.

Besonders berührt hat den Präsidenten, „dass Mannschaft sowie Trainer des SV Grün-Weiß Wörlitz intern 250 Euro gesammelt haben und uns diese vor Turnierbeginn übergaben“, fügt er seiner Aufzählung der Unterstützer hinzu. Die Bergwitzer würden diese Solidarität nicht vergessen, verspricht der Präsident und wünscht den Grün-Weißen für die neue Saison alles Gute.

Beim Blitzturnier in Bergwitz, in dem drei Mannschaften antraten, waren die Wörlitzer indes nicht so erfolgreich. Zwar gewannen die Kicker von Grün-Weiß (Landesklasse) 3:1 gegen den SV Gohrau (Kreisliga), doch griff der Gastgeber (Kreisoberliga) ins Turniergeschehen ein und gewann gegen sowohl gegen Wörlitz als auch gegen Gohrau jeweils 3:0. Damit blieb der Pokal des Präsidenten bei seinem Team. Besonders stark spielte Moritz Lüdtke im Turnierverlauf, so Gauls Einschätzung. Im ersten Spiel traf Lüdtke mit direktem Freistoß, im zweiten hielt er als Torhüter einen Strafstoß gegen Gohrau.

Trotz dieses Erfolges gab es ein Ärgernis. Dieses Fußball-Turnier sei offiziell drei Wochen zuvor beim Kreisfachverband angemeldet und mit zwei Schiedsrichtern angesetzt worden, informiert Gaul. Allerdings sein nur einer der beiden tatsächlich gekommen, wobei sich der Fehlende nicht einmal abgemeldet habe, ärgert sich Grau. Das hätte bedeutet, „dass der 15-jährige Schiedsrichter Marek Scholz bei etwa 40 Grad in der Sonne alle drei Spiele alleine hätte leiten müssen“. Graul bezeichnet das als „unverantwortlich“. Zum Glück für die Kicker war zufällig der Zerbster Schiedsrichter Ralf Kilz zu Besuch in Bergwitz. Spontan erklärte er sich bereit, eines der Spiele zu pfeifen und so den 15-Jährigen bei den hochsommerlichen Temperaturen zu entlasten. Auch für diese Bereitschaft ist Florian Gaul dankbar.

Schützberg erfolgreich

Das Beachvolleyballturnier, bei dem am Vormittag sechs Vierer-Teams antraten, hat nach spannenden Spielen das Team Schützberg für sich entschieden. Es siegte im Finale vor den Netzfetzern. Im kleinen Finale bezwang das Bergwitzer Team die „Eisenharten Bomber“ aus Wörlitz und holte sich den Bronze-Pokal. (mz)