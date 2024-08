Aus bislang ungeklärter Ursache gerät ein Haus in Zschornewitz in Brand. Wie die Feuerwehr vorgeht und wie hoch der Sachschaden derzeit geschätzt wird.

Einfamilienhaus in Zschornewitz brennt

Mehrere Feuerwehren sind am Abend des 23. August zum Brand in einem Einfamilienhaus in Zschornewitz ausgerückt. Auch Polizei war vor Ort.

Zschornewitz/MZ. - In Zschornewitz (Landkreis Wittenberg) hat am Freitagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei Wittenberg am Samstag mitteilte, kam es zu dem Brand gegen 19.55 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache. Zum Zeitpunkt des Feuers habe sich niemand im Haus aufgehalten, doch sei der Eigentümer dazugekommen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Sachschaden werde derzeit auf 250.000 Euro geschätzt.

Die Spurensuche der Kriminalpolizei zur Brandursache stehe noch aus. Wie es dazu aus dem Wittenberger Revier hieß, muss der Brandort zunächst auskühlen, bevor er betreten werden kann.

Im Einsatz waren mehr als 30 Kameraden der Feuerwehren Gräfenhainichen, Möhlau, Zschornewitz, Radis und Jüdenberg. Nach Auskunft von Thomas Klitzsch, Wehrleiter in Zschornewitz, wurden sie am 23. August gegen 19.51 Uhr alarmiert. Sowohl der Dachstuhl, aber auch das Haus selbst standen in Flammen. Ein Trupp sei unter schwerem Atemschutz hineingegangen. Aufgrund der Gefahrenlage habe man von außen die Löscharbeiten fortgesetzt. Zum Einsatz gekommen ist auch ein Hubsteiger, über den das Dach geöffnet und gelöscht wurde. Gegen 23 Uhr sei das Feuer aus gewesen, doch kam es um 1.15 Uhr zu einem weiteren Alarm. Dieser Einsatz dauerte bis nach 3 Uhr. Wie es heißt, ist der Bewohner im Ort untergekommen. Das Haus sei bautechnisch gesperrt.