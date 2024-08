In einer Wohnung in Wittenberg haben Einbrecher mehrere Abflüsse verstopft und die Wasserhähne aufgedreht. Das Wasser lief bis in den Keller.

Wittenberg/DUR. - Unbekannte haben am Donnerstagabend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße in Wittenberg geflutet, indem sie mehrere Abflüsse verstopften und die Wasserhähne aufdrehten. Das teilte die Polizei mit.

Demnach bemerkte ein 22 Jahre alter Bewohner des Hauses gegen Uhr 23 Uhr einen fast vier Zentimeter hohen Wasserstand im Gemeinschaftskeller. Er habe festgestellt, dass aus der darüberliegenden Wohnung "eine erhebliche Wassermenge" heruntergelaufen sei.

Wittenberg: Einbrecher drehen Wasserhähne auf und fluten Wohnung

Aus der Wohnung habe er ein "deutliches Plätschern" gehört, teilte die Polizei mit. Da auf Klopfen und Klingeln niemand reagierte, habe er die Wohnungstür aufgebrochen und festgestellt, dass Unbekannte mehrere Abflüsse verstopft und Wasserhähne aufgedreht hatten.

Nach Angaben der Polizei entstand "ein nicht unerheblicher" Wasserschaden. Die Ermittlungen dauern an.