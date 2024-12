Der Schulhof der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Wittenberg wurde am Mittwochmorgen im Beisein von Bürgermeister André Seidig, Künstler Bertram Freihube und Mitarbeitern der Baufirma Kretzschmar eröffnet. In drei Bauabschnitten wurde das Areal seit 2017 Stück für Stück umgestaltet. Dazu brachten die Jungen und Mädchen auch ihre Wünsche mit ein, die bei der Realisierung auch Berücksichtigung fanden. So ist das zentrale Spielgerät, eine Kletterspinne, den Wünschen entsprungen. Bertram Freihube gestaltete die steinernen Wände künstlerisch und nutzte dazu Vorlagen von Käthe Kollwitz. Mit dem extra einstudierten „Schulhoflied“, das die 120 Schülerinnen und Schüler zu Gehör brachten, sagten sie Danke für den tollen Schulhof, mit reichlich Sitz-, Lauf- und Spielflächen. FOTO: Thomas Klitzsch

