Ein bisschen raus

Am Pfingstwochenende laden die Schlösser Mosigkau und Luisium in Dessau zum Besuch ein. Von 10 bis 17 Uhr sind sie an allen drei Tagen geöffnet. Am 1. Juni beginnt dann die Saison. Eintrittskarten sind vorab online zu buchen.

Wittenberg - Es gab Zeiten, da entschied das Wetter, ob „raus mit Stühle oder rin mit die Stühle“, wenn „aus Wärme wieder wurde Kühle“. Jedenfalls ließ Erich Kästner das die Oberkellner in „Atmosphärischen Konflikten“ fragen. In diesem Lenz kommt die Inzidenz dazu. Diese lässt im Landkreis Wittenberg die Stühle noch drinnen, in der Umgebung darf es schon Außengastronomie geben. Manchmal liegen die Angebote auch dazwischen. Unter diesen Gesichtspunkten hier ein kleiner Blick aufs Wochenende.

Dessau: Wer sich nach Dessau auf den Weg macht, kann Technik bestaunen, die Schlösser Luisium oder Mosigkau bewundern, eine Ausstellung besuchen oder den Tierpark mit Lichteffekten erleben.

Das Technikmuseum „Hugo Junkers“ begrüßt zu den üblichen Öffnungszeiten wieder Besucher, die sich aber zuvor telefonisch anmelden sollten. Die Telefonnummer dafür lautet 0340/ 6611982.

Die Peter-Kühn-Ausstellung des Anhaltischen Kunstvereins in der Orangerie am Schloss Georgium ist letztmalig an diesem Wochenende und Pfingstmontag zu sehen. Die Anmeldung für einen Besuch der Ausstellung ist möglich am Samstag und Sonntag in der Zeit von 12 bis 16 Uhr über die Rufnummer 0151/6 83 71 18. Den Ausstellungskatalog kann man aber ohne Anmeldung in der Orangerie erwerben.

Noch bis Pfingstmontag können sich die Tierparkbesucher von 19?Uhr bis Kassenschluss 22 Uhr die leuchtenden Verschönerungsmaßnahmen auch „bei Nacht“ anschauen. Ein einmaliger Abendspaziergang im besonderen Schein verspricht ein ganz besonderes Familienerlebnis. Die begrenzten Tierpark-Eintrittskarten können an der Abendkasse (Erwachsene 9 Euro, Kinder 5 Euro) und online über tixforgigs.de (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) erworben werden. Generell ist keine Vorlage eines Negativ-Testes oder einer Bestätigung über die Genesung nach einer Corona-Infektion mehr notwendig.

Die Schlösser Luisium und Mosigkau haben von Freitag bis einschließlich Pfingstmontag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. So bekommen Interessenten die Gelegenheit, den klassizistischen Landsitz der Fürstin Louise von Anhalt-Dessau und das Rokoko-Schloss der Prinzessin Anna-Wilhelmine von Anhalt-Dessau kennenzulernen. Entsprechend der derzeit geltenden Regelungen zur Eindämmung von Neuinfektionen sind Eintrittskarten im Vorfeld online zu kaufen. Auf der Website www.gartenreich.de können für den Wunschtermin Tickets bestellt und bis zehn Minuten vor Beginn der Führung im jeweiligen Schloss abgeholt werden.

Torgau: Wen es vielleicht eher nach Torgau zieht, der ist auf Schloss Hartenfels willkommen. Von 10 bis 18 Uhr - auch am Pfingstmontag - werden die bis 6. Juni verlängerte Sonderschau „Land im Umbruch. Sächsisches Lokalfernsehen 1990 bis 1995“ und die Dauerausstellung „Torgau. Residenz der Renaissance und Reformation“ im Flügel D geöffnet sein. Da der Flügel B des Schlosses mit seinen Ausstellungen aufgrund von Bauarbeiten derzeit nicht begehbar ist, kosten die Tickets nur 4,50 Euro pro Person, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre haben freien Zutritt. Für den Ausblick vom Hausmannsturm muss wie üblich am Drehkreuz ein Euro eingeworfen werden. Wer das Außengelände des Schlosses näher erkunden möchte, kann dafür die kostenfreie App „Actionbound“ nutzen. Unter dem Stichwort „Schloss Hartenfels“ sind ein Rätsel-Rundgang für Kinder von acht bis 14 Jahren und eine Schlossführung für Erwachsene abrufbar. Gemäß sächsischer Corona-Schutzverordnung müssen Besucher vorab ein Online-Zeitfenster unter „Ausstellungen“ im Internet auf www.schloss-hartenfels.de buchen.

Mühlstedt: Wer den Fläming bevorzugt, kann die Buchholzmühle bei Mühlstedt aufsuchen. Für Sonntag können von 11?-?16.30 Uhr zu jeder halben Stunde individuelle Kräuterwanderungen mit Teilnehmern aus einem Haushalt mit Kräuterfrau Sabine Priezel gebucht werden. Während der 30 Minuten lernen die Teilnehmer heimische Wildkräuter wie zum Beispiel Klettenlabkraut, Beinwell und Knoblauchraukekennen, erfahren etwas über deren Besonderheiten, Heilanwendungen und Verarbeitungsmöglichkeiten. Anmeldung unter 03491/66?43?59 oder info@kraeuter-querbeet.de. Zwischen 11 und 18?Uhr gibt es am Sonntag und am Pfingstmontag in der Buchholzmühle Kaffee, Tee, Kakao und Kuchen sowie frisch gebackene Waffeln to go. Liebhaber guten Geschirrs können eine Sammeltasse für drei Euro erwerben und ihren Kaffee daraus genießen. Das Trödellädchen, ein Büchertisch und Parkbesichtigungen, hier kostet der Eintritt drei Euro, erwarten die Besucher. Für Sonntag heißt es zudem, dass das Altlindenauer Streich-Trio musiziert. (mz)