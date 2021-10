Ehepaar gibt wieder Doppelkonzerte in Fläminger Musikscheune in Coswig

Bräsen/MZ - „Auch ein bisschen Normal fühlt sich gut an“, sagt Dirk Spielberg und Gattin Silke auch sogleich. „Wir sind so froh, dass wir wieder vor mal mehr - mal weniger Publikum auftreten können.“

Das Thiessener Ehepaar ist in der deutschen Schlagerszene als Spielberg bekannt und hat sich in den letzten Jahrzehnten eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Insbesondere ihre Veranstaltungsreihe „Spielberg lockt die Stars aufs Land“ ist für Schlagerfans ein fester Begriff. Seit nunmehr 15 Jahren lädt das Künstlerehepaar sehr regelmäßig zu diesen Doppelkonzerten in die Fläminger Musikscheune ein. Patrick Lindner, Lena Valaitis, Ireen Sheer, Andrea Jürgens oder auch Tom Astor, um nur ein paar Visitenkarten zu benennen, die Spielberg bisher gesammelt hat.

Eigentlich waren alle auch schon mal in Bräsen. Dank eines nun erprobten Hygienekonzepts kann auch dieses Wochenende eingeladen werden. Sunrise kommt.

Stark auf der Bühne

Wer den Erfolg von Spielberg verstehen möchte, muss die beiden Künstler eigentlich nur einmal live erleben. Es ist nicht nur die Freude und Leidenschaft, die das Pärchen auf der Bühne ausstrahlt, wenn sie ihre aktuellen Hits wie „Mit Abstand die beste Party“ oder „Wir haben beide ja gesagt“ interpretieren, sondern unbedingt auch die Herzlichkeit, Geduld und Demut, mit der sie jeden einzelnen Fan vor und nach jeder Show behandeln. Während Silke in diesem Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum feiert, macht Dirk mittlerweile seit 42 Jahren professionell Musik.

Die extremen Einschränkungen während der Lockdowns hatte das Paar schwer getroffen. Ihrer Arbeit und Passion nicht nachgehen zu können, kommt für Spielberg einer Höchststrafe gleich. „Das ist so komisch“ sucht sie nach Worten, „wir haben natürlich viel geprobt, weil es ja auch das ist, was wir am meisten vermisst haben.“ Mithilfe der sozialen Medien bleibt Spielberg auch während der Pandemieeinschränkungen mit den Fans in Verbindung.

Konzert im Wohnzimmer

„Wir haben dann auch mal kleine Videos beim Spazierengehen gedreht“, sagt Dirk und berichtet von etwa 3.000 Freunden, die auf Youtube und Facebook folgen. Später veranstaltet Spielberg auch einige Wohnstuben- beziehungsweise Kellerkonzerte aus dem eigenen Haus, doch nichts kann für das Paar den Auftritt vor Publikum und die kurzen Gespräche mit den Fans ersetzen.

Traditionell begrüßt Spielberg beispielsweise ihre Gäste höchstpersönlich in der Fläminger Musikscheune. Betrieben wurde die ehemalige Bauernstube in Bräsen im Übrigen seit 30 Jahren von Marlies und Günter Sanftenberg, die seit dem Jahreswechsel ihren Ruhestand genießen. „Im Moment führen wir die Musikscheune als Mieter“, berichtet Dirk. Es bestehe der Wunsch, komplett zu übernehmen. Eine Entwicklung, welche nach 15-jähriger Zusammenarbeit insbesondere auch von den Sanftenbergs favorisiert werde.

Sunrise aus Tirol

Spielbergfans müssen sich also nicht sorgen und werden auch künftig von Silke und Dirk persönlich begrüßt. Auch dieses Wochenende, wenn dort Sunrise auf der Matte steht. „Das sind zwei Jungs aus Südtirol“, sagt Dirk. „Tanzbarer Schlager“, versucht er zu kategorisieren. Sowohl Freitag als auch am Sonnabend werden etwa 80 Gäste in dem rustikalen Ambiente der Scheune speisen und dann wie bereits erwähnt zwei Konzerte erleben. Eigentlich würden sogar 180 Gäste reinpassen, aber „auch ein bisschen Normal fühlt sich gut an.“

