Anlässlich des 700-jährigen Jubiläums des Coswiger Ortsteils steht im Juni ein großes Dorffest an. Warum extra für dieses Fest sogar ein neuer Verein gegründet worden ist.

700 Jahre Klieken: So soll das im Ort gefeiert werden

Dorfleben in Sachsen-Anhalt

Klieken/MZ. - Dieses Jahr wird am dritten Juniwochenende der Coswiger Ortsteil Klieken im Mittelpunkt stehen. Das Dorf wurde erstmals schon vor 700 Jahren erwähnt. Dieses große Jubiläum wollen die Kliekener in angemessener Art und Weise begehen. Vom 14. bis zum 16. Juni soll drei Tage lang gefeiert werden. Einige Anwohner haben extra für diese Jubiläumsfeierlichkeiten sogar einen Verein gegründet.

Verein seit einem Jahr aktiv

Dieser heißt „Ein-Klieken“ und ist seit etwa einem Jahr aktiv. „Wir haben tatsächlich nur neun Mitglieder“, sagt die Vereinsvorsitzende Elke-Andrea Ciciewski, „wollen aber auch eigentlich kein wirklich großer Verein werden.“ Viel wichtiger ist es den Mitgliedern, viele Unterstützer zu finden, die entweder mit finanziellen Mitteln oder mit Tatkraft aushelfen.

Das sei bisher gut gelungen. „Klieken ist gerade für das Fest sehr spendenfreundlich, und wir haben immer Helfer, wenn wir welche brauchen“, berichtet Ciciewski. Im ersten Jahr wurden durch den Verein einige neue Veranstaltungen initiiert.

Lebendiger Adventskalender

So wurde zum Beispiel zweimal zum Mitbring-Frühstück eingeladen. Während Brötchen und Kaffee gegen Spenden abgegeben wurden, hatten die Teilnehmer für Wurst, Konfitüre und andere Frühstücks-Leckereien selbst gesorgt. Das sei sehr gut angekommen. „Wir hatten jeweils über 50 Teilnehmer“, berichtet Ciciewski. Ein voller Erfolg sei auch der lebendige Adventskalender gewesen. Insgesamt sind 17 Gastgeber gefunden worden, die für ein gemütliches Zusammensein in der Vorweihnachtszeit jeweils an einem anderen Tag Haus und Hof geöffnet haben.

Die ursprüngliche Sorge, dafür nicht genügend Gäste zu finden, war schnell dahin. Jeden einzelnen Abend seien bis zu 60 Besucher empfangen worden. „Allein dabei haben wir über 3.000 Euro an Spenden eingenommen“, sagt Ciciewski und erinnert an weitere Veranstaltungen wie die Lesenacht, eine Kräuter- und eine Taschenlampenwanderung.

Fest ist bezahlbar

Ohnehin ist von Beginn an die große Sorge gewesen, ob die Jubiläumsfeierlichkeiten überhaupt bezahlbar sind. Eine Herausforderung, mit der sich die Vereinsmitglieder nun nicht mehr herumschlagen müssen. „Wir schwimmen zwar nicht im Geld“, sagt Ciciewski, „das Fest ist für uns aber mit allem Drum und Dran bezahlbar.“ Und es steht eine Menge auf dem Programm.

So wird am Freitag bereits mit einem großen Highlight eröffnet. Eine Auswahl der Fußballer von Blau-Weiß-Klieken und dem Wittenberger Benefizteam wird auf dem Sportplatz ab 18 Uhr gegen die Traditionsmannschaft vom 1. FC Lok Leipzig antreten. Das Highlight dabei ist, dass der aus Funk und Fernsehen gut bekannte Sportkommentator Ulli Potofski das Match moderieren wird.

Public Viewing auf Festplatz

Danach wird auf dem Festgelände (Friedensplatz) anlässlich des Eröffnungsspiels der Fußball-Europameisterschaft zum Public Viewing eingeladen. „Unser Sporttag“, erklärt Ciciewski, die betont, dass die Festlichkeiten gemeinsam mit vielen Kliekener Vereinen und Institutionen organisiert und durchgeführt werden. Schon am Samstagvormittag steht mit der Aufführung des diesjährigen Schulmusicals der Ein-Stein-Grundschule ein weiteres großes Highlight an.

Außerdem gibt es auf dem Festplatz etliche Spiel- und Spaßangebote. Neben anderen Akteuren wird auch die Coswiger Nachwuchsband „Natural Disaster“ auftreten und es gibt ein Meet & Greet mit dem bekannten Sternekoch Robin Pietsch. Während eine Ausstellung unter dem Titel „Wo wir zu Hause sind“ und das Prägen eines Laurentiustalers mit Kliekener Motiv ganztägig angeboten wird, gibt es ab 19.30 einen Tanzabend.

Historischer Tag am Sonntag

Das Programm am Sonntag ist nicht weniger abwechslungsreich. Neben Vorführungen der Kinder- und Jugendfeuerwehren kann unter anderem ein Programm der Heinrich-Berger-Musikschule erlebt werden. Obendrein werden Führungen durch die Patronatskirche und durch das alte Gutshaus, welches heute die Alm GmbH beheimatet, angeboten. Der Sonntag ist von den Organisatoren als historischer Tag vorgesehen. „Wer möchte, kann historische Kleidung tragen“, lädt Ciciewski ein.