Kita in Jeber-Bergfrieden kann endlich neu gebaut werden

Dem Ersatzneubau der Naturpark-Kita in Jeber-Bergfrieden steht nichts mehr im Weg. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Wittenberg bewilligt den Doppelhaushalt der Stadt Coswig.

Das Gebäude der Kindertagestätte, dass zuerst als Grundschule diente, wurde direkt in das bereits ausgehobene Schwimmbadbecken gebaut.

Coswig/MZ - Damit hat eine lange Odyssee ihr Ende gefunden. Als Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) in der vergangenen Woche in der Kita in Jeber-Bergfrieden auftauchte, hatte er äußerst gute Nachrichten im Gepäck.