Dieter Köppe, DDR-Meister im Rallye-Sport und dienstältester Obermeister der Kfz-Innung Wittenberg, geht im Alter von 72 Jahren in den Ruhestand. Was sein Leben ausgemacht hat.

Dieter Köppe verabschiedet sich nach 28 Jahren als Obermeister in Wittenberg

Wittenberg/MZ - DDR-Meister im Rallye-Sport, Meisterausbildung während der Wende und der am längsten amtierende Obermeister der Wittenberger Kfz-Innung. Dieter Köppes Lebensgeschichte ist weit mehr als die eines gewöhnlichen Handwerkers. Sie erzählt von Neuanfängen, Durchhaltevermögen und einem unermüdlichen Willen. Nach 28 Jahren an der Spitze der Innung verabschiedet sich Dieter Köppe jetzt in den Ruhestand.