Diebstahl zweier Pkw in einer Nacht im Landkreis Wittenberg

In Griebo und Coswig wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch je ein BMW gestohlen.

Am Mittwoch, 13.10.2021, wurde der Polizei angezeigt, dass unbekannte Täter im Tatzeitraum vom 12.10.2021, circa 19.20 Uhr, bis zum 13.10.2021, 7 Uhr, in Coswig einen BMW entwendet haben. Das Fahrzeug sei vor einer Garage in der Straße Hasenwerder ordnungsgemäß gesichert abgestellt gewesen.

Ein weiterer Diebstahl eines BMW wurde der Polizei um 7.32 Uhr angezeigt. Der Pkw soll auf einer Grundstücksauffahrt in Griebo abgestellt gewesen sein. Der Diebstahl soll sich in der Zeit vom 12.10.2021, 22 Uhr, bis zum 13.10.2021, 7.32 Uhr, ereignet haben.