Weil er beim Diebstahl erwischt wurde, ist ein 22-Jähriger in Wittenberg auf einen 63-jährigen Zeugen losgegangen und hat ihm mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen.

Nasenbluten und Platzwunde! Ladendieb prügelt in Wittenberg auf 63-Jährigen ein

Ein Ladendieb ist in Wittenberg handgreiflich geworden.

Wittenberg. – Ein Ladendieb ist am Mittwochmittag gegenüber einem 63-jährigen Zeugen in einem Einkaufsmarkt in der Wittenberger Innenstadt gewalttätig geworden, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der 63-Jährige gesehen, wie sich ein junger Mann zwei Dosen in den Rucksack steckte und ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte.

Ladendieb schlägt in Wittenberg auf Zeugen ein

Daraufhin habe er den mutmaßlichen Dieb angesprochen und festhalten wollen. Dieser schlug jedoch mehrmals mit der Faust auf den 63-Jährigen ein, so die Polizei zu dem Vorfall.

Als sich ein weiterer Mann in das Geschehen eingemischt habe, sei der Täter aus dem Markt geflüchtet. Der 63-Jährige wurde den Angaben zufolge mit Nasenbluten und einer Platzwunde im Gesicht medizinisch versorgt.

Die Polizei habe den mutmaßlichen Dieb und Schläger im näheren Umfeld gestellt. Es handele sich um einen 22-jährigen Wittenberger. Gegen ihn werde nun wegen räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung ermittelt.