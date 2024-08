Die Polizei in Wittenberg ist nach einem Betrugsfall in einer Bank auf der Suche nach zwei Urkundenfälschern. Dabei helfen sollen Fotos einer Überwachungskamera.

Durch Betrug an große Menge Bargeld gekommen: So sieht einer der Täter aus (Foto im Artikel)

Wittenberg. - Zwei Männer sind am 13. Mai durch Betrug und Urkundenfälschung in einer Bank am Markt in Wittenberg an eine große Menge Bargeld gekommen.

So sieht der gesuchte Mann in Wittenberg aus. Foto: Polizei Wittenberg

Zwei bisher unbekannte Tatverdächtige hatten laut Polizei durch Vorlage gefälschter Dokumente Zugangsdaten zu einem Bankkonto erhalten. Nach mehreren Transaktionsversuchen sei dann Bargeld in fünfstelliger Höhe ausgezahlt worden.

Dieser mutmaßliche Betrüger wird in Wittenberg gesucht. Foto. Polizei Wittenberg.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter, heißt es. Aus diesem Grund veröffentlicht die Polizei nun Fotos von einem der Tatverdächtigen.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 entgegen.