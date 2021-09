Diebespaar flüchtet trotz Ladendetektiv in Wittenberg

Wittenberg - Am Freitagnachmittag kam es um 14.43 Uhr im Drogeriemarkt in der Lerchenbergstraße in Wittenberg zu einem räuberischen Diebstahl. Durch den Ladendetektiv wurde versucht, zwei Ladendiebe, welche die Filiale ohne zu bezahlen verlassen wollten, aufzuhalten.

Die durch ihn festgehaltene Person mit Rucksack konnte sich losreißen und die zweite Person warf eine Kunststoffpackung und eine Leiter in Richtung des Anzeigenerstatters ohne ihn zu treffen. Den Rucksack mit dem Diebesgut verlor der Täter beim Losreißen, sodass sie ohne Diebesgut flüchteten.

Eine sofortige Absuche des Nahbereiches verlief negativ. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Täter geben können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail an prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden. (mz)