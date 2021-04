Die Zahl der Infektionen sinkt wieder

Wittenberg - Nach mehreren Tagen mit ansteigenden Fall- und Inzidenzzahlen scheint im Landkreis Wittenberg ein bisschen Ruhe eingekehrt in der Corona-Krise. Zumindest vermeldet das Gesundheitsamt am Dienstag eine leicht zurückgehende Sieben-Tage-Inzidenz.

Die liegt laut Berechnungen der Kreisverwaltung bei 167 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, am Tag zuvor waren es noch 172. Das Robert-Koch-Institut, dem nicht immer die aktuellsten Daten zur Verfügung stehen, informiert indes noch über einen deutlich höheren Wert - 183.

Am Dienstag sind fünf Neuinfektionen mit dem Corona-Virus hinzugekommen. Damit beläuft sich die Zahl der Fälle im Landkreis Wittenberg insgesamt auf jetzt 5.662. Aktuell sind nach Angaben aus dem Landratsamt 420 Menschen infiziert. 253 Patienten starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Bei etwa 90 Prozent der infizierten Personen wurde die britische Virusmutation bestätigt, teilt die Behörde mit.

Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt bittet unterdessen darum, von Anfragen nach Impfterminen in den Hausarztpraxen abzusehen. Die Praxen rufen die Patienten entsprechend der Priorität an, heißt es. Patienten, die bereits einen Termin in einem der Impfzentren erhalten haben, sollten diesen auf keinen Fall absagen, so die Kassenärztliche Vereinigung. (mz/Marcel Duclaud)