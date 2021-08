Die Natur kommt in Wittenberg in die Stadt

Wittenberg - Schon von weitem war das Halali zu hören. Doch am Freitag bliesen die Mitglieder des Vereins „Jägerschaft Wittenberg 2020“ nicht zur Jagd, sondern zu einer ganz besonderen Aktion beim gemeinnützigen Behindertenverband in der Otto-Nuschke-Straße. An verschiedenen Stationen brachten die Waidmänner und -frauen acht Jungen und Mädchen mit Handicap den Wald und die Natur näher.

So konnte gemalt und gebastelt werden. Oder der Tastsinn geprobt werden: In kleinen „Häuschen“ waren ein Fellbüschel oder ein Tannenzapfen enthalten, die erfühlt werden sollten - und im letzten wartete eine süße Überraschung. Auch Leiterin Claudia Altekrüger absolvierte den Tastparcours mit viel Freude.

Die Jäger hatten auch Präparate mitgebracht. Die Kinder und Jugendliche konnten so einen Fuchs, Waschbär oder Greifvogel direkt ansehen und auch mal streicheln. Und dann wurde in der Küche der Einrichtung auch noch gemeinsam gekocht: Dank der Unterstützung vieler Hände entstand dort ein Nudelgericht mit Wildfleischsoße. Das ließen sich nach dem letzten Halali dann alle gemeinsam schmecken. (mz)