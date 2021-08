Dettmars „Steinerne Spuren“ im Alten Rathaus Wittenberg

Wittenberg - Alexander Dettmar hat am Montag selbst mit Hand angelegt, als im Alten Rathaus in Wittenberg Bilder von ihm ihren Platz fanden. Vom heutigen Dienstag an können die Gemälde Dettmars betrachtet werden, denn um 18 Uhr wird im Kunst.Wittenberg die Ausstellung „Steinerne Spuren -Welterbestätten in Deutschland“ eröffnet.

Alexander Dettmar gilt als einer der bedeutendsten Architekturmaler Deutschlands. Er stellte seine Bilder bereits unter anderem in Rostock, Stettin, Neubrandenburg, Schwerin, München, Bremen, Halberstadt, Bad Homburg, Güstrow, Halle, Meißen, Berlin, Lübeck, Worpswede aber auch in Brüssel und Budapest in namhaften Häusern aus.

„Steinerne Spuren“ war zuvor auf der Wartburg zu sehen und dort ein Sensationserfolg. Mehr als 70.000 Besucher zählte die Schau. In Wittenberg sind neben diesen Gemälden auch zahlreiche zusätzliche Bilder zu sehen, die in Wittenberg entstanden sind. Dettmar war 2016 auf Einladung der Cranach-Stiftung zu einem Malaufenthalt in der Lutherstadt.

Die Ausstellung im Alten Rathaus kann dienstags bis sonntags, jeweils von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Weitere Kunstwerke sind im Cranachhaus, Markt 4, sowie in der Schloss- und in der Stadtkirche zu sehen. (mz)