Der Kienbergrundweg führt direkt an der Külsoer Mühle, die am Samstag als Treffpunkt für die Flämis Huus Exkursion gilt, vorbei.

Coswig/MZ. - In der kommenden Woche bietet und unterstützt der Verein Naturpark Fläming verschiedene Veranstaltungen. Los geht es bereits am Dienstag, dem 7. November, wenn wie immer an einem Dienstag pro Monat in das Informationszentrum des Vereins in der Schlossstraße in Coswig zum Naturparktreff eingeladen wird.