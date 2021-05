Der Solitär in Wittenberg

Wittenberg - Die Jury hat getagt und die Jury hat entschieden: Platz 1 geht nach Weimar. Damit ist ein gebürtiger Wittenberger der Sieger im Architekturwettbewerb, den die Wittenberger Wohnungsbaugesellschaft Wiwog im vergangenen Jahr ausgelobt hatte für den letzten Baustein des neuen Wohngebiets „Am Stadthafen“, das sie und ihre Schwester Wigewe dort errichten; vor wenigen Wochen war der offizielle Baustart für das Gesamtensemble.

Unter 22 Metern

Jetzt also zeichnet sich als letztes auch ab, wie das Mietshaus aussehen könnte, das am östlichen Rand des Areals, am Standort des abgerissenen Speichers und direkt neben der historischen Turnhalle, entstehen soll. Viel niedriger als der Vorgängerbau mit seinen 37 Metern und auch niedriger als es der Bebauungsplan erlauben würde (24 Meter), soll das Gebäude in den Himmel ragen. Eine prägnante Landmarke, wie es zuvor der Speicher war, aber eben doch kein „Hochhaus“, wie man es in der Nachbarschaft hie und da befürchtet hatte, kaum dass das ambitionierte Wohnbauprojekt von Wiwog und Wigewe bekannt geworden war.

Selbst der höchste Punkt des von ihm und seinen Mitarbeitern entworfenen Gebäudes bleibe deutlich unter 22 Metern, erklärte am Freitag Wettbewerbssieger Jörg Lammert gegenüber der MZ. Es sei für ihn „eine besondere Sache, einen Wettbewerb in meiner Geburtsstadt zu gewinnen“, sagte Lammert. Und zeigte sich „zuversichtlich“, dass der Entwurf seines Unternehmens am Ende auch realisiert werde. Die Wiwog erklärte, eine Entscheidung darüber „in den nächsten Wochen“ fällen zu wollen, nach weiteren Gesprächen mit den insgesamt drei Preisträgern über deren konkrete Vorstellungen.

Zur Teilnahme eingeladen worden waren acht Büros, sechs davon beteiligten sich am Wettbewerb und reichten Entwürfe ein. Auf Platz 2 hinter der „Jörg Lammert Gerotekten GmbH“ landeten „Architekten Leuschner, Gänsicke und Beinhoff“ aus Hamburg/Wittenberg, Dritter wurden Ortsansässige, nämlich die „bc Architekten + Ingenieure GmbH“ mit Sitz in der Lutherstraße. Auffällig an deren Entwurf ist ein ausladender, dunklerer Sockelbau und viele runde Ecken statt Kanten in den Geschossen darüber.

Alle Teilnehmer hatten seitens des Auslobers Wiwog bestimmte Vorgaben bekommen. Entstehen sollen „hochwertige Mietwohnungen“, wobei auch die Freiraumnutzung eine wichtige Rolle spielt - und das neue Gebäude als erklärter „Solitär“ zwar wie zuvor der Speicher wieder ausdrücklich eine Landmarke werden soll, sich aber eben auch in die Umgebung einzupassen hat. „Besonders die Erstplatzierten haben durch ihre hohe gestalterische Qualität der Außenanlagen, Grundrisse und Wohnungsausrichtung gepunktet“, heißt es im Urteil der siebenköpfigen Jury.

Vor bald 25 Jahren, 1997 hat sich Jörg Lammerts bundesweit tätiges Büro aufs „Bauen für alte Menschen“ spezialisiert. Was nicht bedeutet, dass der prägnante Solitär am Elbufer vorrangig alte Menschen beherbergen soll. Alt wird schließlich fast jeder mal. „Häuser müssen heute so gebaut sein, dass sie barrierefrei sind“, so Lammert, nur dann sind sie auch „inklusiv“ und kommen den Bedürfnissen aller Generationen entgegen. (Seniorenwohnungen entstehen wie berichtet auf dem Gelände allerdings auch, nämlich entlang der Robert-Koch-Straße und aus anderer Hand.)

Lammert zeigte sich gegenüber der MZ am Freitag überzeugt, dass das gesamte Quartier eine „deutliche Aufwertung“ erfahren wird. Mit dem Gang zum Wasser folge Wittenberg einem vielerorts zu beobachtenden Trend: Städte wenden sich dem Wasser zu. Ihrem Fluss, der zur Gründerzeit allein Transportweg und Entsorgungskanal für die Industrie war.

Ausstellung im Juni

Die Wettbewerbsarbeiten werden laut Wiwog vom 1. bis 30. Juni in der Geschäftsstelle, Sternstraße 4, ausgestellt; die Prämierung inklusive der Übergabe der Preisgelder könne demgegenüber pandemiebedingt erst in den Sommermonaten erfolgen. Und „ein möglicher Baubeginn“ für Wittenbergs neue Landmarke am Fluss „wird für das Frühjahr 2023 geplant“. (mz)