Elke Witt, laut Landrat das „Gesicht des Tourismus“ in der Region, geht in den Ruhestand. Wie ihr Wirken gewürdigt wird.

Wittenberg/MZ. - Elke Witt, die langjährige Geschäftsführerin des Regionalen Tourismusverbandes Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg ist am Montag in den Ruhestand verabschiedet worden. Am Abend mit einer Party im martas Hotel, am Vormittag mit der Ehrenmedaille des Ministerpräsidenten, die Reiner Haseloff im Landratsamt persönlich überreichte.