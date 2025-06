Johannes Beleites hat am Dienstag in Bad Schmiedeberg die Ausstellung eröffnet, die bis 30. Juni zu sehen ist.

Bad Schmiedeberg/MZ. - „Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine.“ Mit diesem Zitat brachte Johannes Beleites am Dienstagabend in der Bad Schmiedeberger Stadtkirche auf den Punkt, was die neue Ausstellung vermitteln will: Demokratie ist keine Komfortzone, sondern lebt vom Widerspruch. Beleites ist der Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Zur Eröffnung der Ausstellung „Sehnsucht nach Veränderung – Die Kraft von Protest und Aufbegehren“ ist er extra in die Kurstadt gereist.