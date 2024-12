Die Angler im Landkreis Wittenberg haben ein Problem: Seen, Teiche und Flussarme wachsen immer mehr mit Pflanzen zu. Woran das liegen könnte und warum in dieser Woche auf einem See gemäht wird.

Das Mähboot des Landesanglerverbandes mäht in dieser Woche in Seegrehna auf dem Bleesernsee.

Wittenberg/MZ. - Seen, Teiche und Flussarme, umwachsen mit Schilf und Röhricht, in denen sich Fische, Frösche und Libellen zwischen üppigen Wasserpflanzen und Seerosen tummeln – Szenerien, die idyllisch anmuten. Ein solch üppiger Pflanzenwuchs entwickelt sich in den Gewässern des Landkreises Wittenberg jedoch zunehmend zu einem massiven Problem für Angler: „Wir kommen da an unsere Grenzen“, sagt Christian Reisbach, Vorsitzender des Sportfischervereins Kleinwittenberg.