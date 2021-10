Coswiger Markt überzeugt mit regionalen Produkten

Wittenberg/MZ/SG - Märkte erfreuen sich an sonnigen Herbsttagen großer Beliebtheit, das war am Wochenende in Coswig nicht anders. Die Veranstaltung auf dem historischen Marktplatz in der Altstadt war gut besucht und wurde gut angenommen. Es gab wieder viele heimische Produkte wie Käse, Honig, Obst, Gemüse, Brot, Fleisch und Getränke sowie Pflanzen.

Auch aus dem Jessener Gebiet war ein Wagen auf dem Coswiger Herbstmarkt vertreten, man bot Sanddornprodukte feil. Korbmachermeister Mike Heßler aus Bad Düben verkaufte nicht nur seine Waren, sondern man konnte auch zuschauen, wie die einzelnen Produkte entstehen.