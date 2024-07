Vorfall in Coswig Scheues Wesen? Schäferhund-Mischling beißt 28 Jahre alter Frau in Schulter

Eine 28 Jahre alte Frau ist in einem Garten in Coswig im Landkreis Wittenberg von einem Schäferhund-Mischling in die Schulter gebissen und verletzt worden. Was der Besitzer des Tieres dazu sagt.