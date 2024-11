Die Polizei hat einen Mann wegen versuchten Mordes durch Brandstiftung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Coswig festgenommen.

Versuchter Mord! 23-Jähriger zündet Zimmer in Gemeinschaftsunterkunft in Coswig an

Coswig. - Bereits am Sonntagabend hat es gegen 23 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Industriestraße in Coswig gebrannt, wie die Polizei meldet.

Einer der Bewohner der Unterkunft steht im Verdacht, den Brand im dritten Stockwerk selbst verursacht zu haben, heißt es.

Wegen des Brandes und der starken Rauchentwicklung mussten alle 17 Bewohner und ein Mitarbeiter eines Wachdienstes das Gebäude verlassen. Der Mitarbeiter habe eine Rauchgasvergiftung erlitten, so die Polizei.

Die Feuerwehr löschte die Flammen mit einem Großaufgebot. Der dritte Stock der Unterkunft sei aber vorübergehend nicht mehr bewohnbar, teilt die Polizei mit. Sie schätzt den bei dem Brand entstandenen Schaden auf 20.000 Euro.

Der 24 Jahre alte mutmaßliche Brandstifter sei festgenommen worden und befinde sich nun in Untersuchungshaft, so die Beamten weiter. Gegen den Mann wird wegen versuchten Mordes ermittelt.