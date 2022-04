Corona-Auszeit ist vorbei: Wittenberg plant Luthers Hochzeit, Uniparkfest, Radrennen und mehr

Wittenberg/MZ - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Enthaltsamkeit sollen Frühling und Sommer in diesem Jahr nun wieder ein breites Spektrum an Angeboten bereit halten - für Wittenberger ebenso wie für Gäste der Stadt. Am Dienstag stellten im Alten Rathaus mehrere Akteure vor, was bis Anfang Oktober geplant ist. „Es sind durchweg schöne Themen“, schickte Oberbürgermeister Torsten Zugehör voraus. Es stecke im Übrigen, nicht zuletzt das zeige die Präsentation, eine Menge Engagement in der Stadt.