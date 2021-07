Clack-Theater trauert um verstorbenen Schirmherrn

Der Schauspieler Herbert Köfer ist am Samstag gestorben. Er hatte einen engen Draht zum Wittenberger Theater.

Wittenberg - Im Clack-Theater Wittenberg wird um Herbert Köfer getrauert. Der Schauspieler starb am 24. Juli im Alter von 100 Jahren. Köfer war seit 2019 Schirmherr der von Mario Welker und Stefan Schneegaß privat geführten Kleinkunstbühne. Wie Schneegaß am Montag zur MZ sagte, werden sie auf der Website des Theaters an Köfer erinnern.

Mitten in der Show

Vom Tod Köfers erfahren hat Schneegaß am Sonntag während einer Show. Wegen des Tontechnikers habe er kurz sein Handy angestellt, dabei sei ihm die Nachricht einer Freundin zu Köfer aufgefallen. „Ich habe das zunächst gar nicht richtig realisiert“, erklärt Schneegaß. Sie haben dann die Vorstellung zu Ende gespielt und sind später der traurigen Mitteilung nachgegangen.

Köfer war der erste von inzwischen drei Schirmherren des Clack-Theaters und dass er es wurde, hat etwas mit einem Gastspiel in der Phönix Theaterwelt zu tun. Damals habe Köfer mit seinem Ensemble im Anschluss an die Vorstellung in ein Restaurant einkehren wollen, doch fand sich offenbar nichts, weshalb, so Schneegaß, eine gemeinsame Bekannte im Clack anrief.

Dort war zwar auch schon Küchenschluss, doch habe man den Ofen noch mal angemacht und eine größere Anzahl Flammkuchen gebacken. Weil sich Köfer vom Clack sehr angetan zeigte, habe er, Schneegaß, zu ihm gesagt, man könne sich ihn gut als Schirmherrn vorstellen. Köfer willigte spontan ein.

Preisgekrönt

Köfer war aber auch beruflich mit Lesungen zu Gast im Clack-Theater, auch eine Lesung mit der Schauspielerin Ursula Karusseit sei auf ihn zurückgegangen. Ab und an war er zudem als Zuschauer da. Woran sich Schneegaß erinnert? „Er konnte so herzhaft lachen.“ Und nie habe er eine Eitelkeit an ihm erlebt.

Umgekehrt sind sie auch zu Vorstellungen von Köfer gefahren, Schneegaß nennt die Berliner „Jedermann“-Festspiele von Brigitte Grothum oder „Pension Schöller“ in Beelitz. Das letzte Mal persönlich gesehen haben sie sich vor der Corona-Pandemie, aber auch danach standen sie in Kontakt. 2019 war es auch, dass Herbert Köfer im Rahmen einer Aids-Gala des Clack-Theaters in der Phönix Theaterwelt für sein Engagement den Preis „Chapeau Clack“ erhielt. (mz)