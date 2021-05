Clack-Theater in Wittenberg wird Dreizehn

Coronabedingt fällt die Jubiläumsshow am Wittenberger Markt aus. Was trotzdem gemacht wird.

Wittenberg - „Wir feiern 13 Jahre Clack-Theater. Lasst uns im Herzen anstoßen.“ Am Abend des 10. Mai hat Stefan Schneegaß das bei Facebook gepostet samt Foto. Er selbst ist darauf in seiner Paraderolle als Swee T. von den Costa Divas zu sehen. Anders aber als zum zehnjährigen Bestehen, das in dem Wittenberger Haus an mehreren Abenden mit Jubiläumsshows gefeiert wurde, kann sich jetzt coronabedingt der Vorhang am Markt 1 nicht heben.

Für die Theaterbetreiber Mario Welker und Stefan Schneegaß gibt es Alltagskluft statt Glamour, aber offenbar keineswegs Selters statt Sekt. Zumindest bei Facebook lassen einige Gratulanten virtuell den Korken knallen.

Investition in die Sicherheit

Und im echten Leben? Am 10. Mai, das war 2008 tatsächlich der Eröffnungstag, da haben sie sich auch in diesem Jahr im Clack getroffen: Schneegaß, Welker und Martha Altmann, die - normalerweise - im Theater eine kleine Gastronomie betreibt. Angestoßen hätten sie und sich selbst ein bisschen gefeiert, sagt Stefan Schneegaß am Tag darauf zur MZ.

Ob sie das 13-jährige Bestehen wirklich gefeiert hätten, wenn es denn möglich gewesen wäre? Schneegaß bejaht das: „Wir hätten auf jeden Fall unsere Jubiläumsshow gemacht.“

Die musste jedoch schon 2020, im ersten Pandemiejahr ausfallen. Seither hangeln sie sich bekanntlich von einer Eindämmungsverordnung zur nächsten, immer in der Hoffnung, dass es für Kultureinrichtungen eine Öffnungsperspektive gibt. Bis jetzt hat sich das regelmäßig zerschlagen und angesichts des zwischenzeitlich für den Landkreis Wittenberg wieder leicht steigenden Sieben-Tage-Inzidenzwertes scheint man sich derzeit keinen Illusionen hinzugeben. Aber, betont Schneegaß auch unter Hinweis darauf, dass Teile des Teams inzwischen geimpft seien: „Wir sind zuversichtlich.“

Das heißt nicht, dass die Theaterleute nicht mit mancher Entscheidung auf Seiten der Politik hadern. Aber aufgeben ist ihre Sache nicht und so scheint es nur logisch, dass sie die andauernde Zwangspause im Spielbetrieb für weitere Modernisierungen nutzen. Damit nicht gemeint sind die Arbeiten am Dach, dort sei die Stadt als Eigentümerin der Immobilie aktiv. Welker und Schneegaß habe im Innern investiert, gerade bekamen sie demnach moderne Luftaustauschfilter.

Diese können den Angaben zufolge die Raumluft zu 99 Prozent von Staub, Bakterien und Viren befreien. Zwar seien diese Vorrichtungen (noch) keine Pflicht, aber die Theaterbetreiber setzen damit schon jetzt auf mehr Sicherheit. Auch im Sanitärbereich haben sie Schneegaß zufolge Lufthändetrockner mit Hepafilter einbauen lassen. Möglich seien solche Anschaffungen demnach auch durch die sogenannte Überbrückungshilfe III.

Kostüm gefällig?

Ansonsten berichtet Stefan Schneegaß, dass sie gerade ihren Fundus „aufräumen“. Dazu gehören auch der Verleih und Verkauf von Kostümen. Coronakonform können Interessierte sich auf der Homepage des Clack-Theaters informieren, am Dienstag stand dort ein „Showkleid im Las-Vegas-Stil“ zum Verkauf. Viel Strass, jede Menge Pailletten, ein ziemlich extravagantes Teil, das gut zu einer Jubiläumsshow gepasst hätte. Aber die nächste kommt gewiss und bis dahin hegen sie oben am Markt 1 die Hoffnung, dass im September der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. (mz)