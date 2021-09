Clack-Theater entwickelt aus Kultfigur Frau Schnückel ein Stück

Wittenberg/MZ - Wittenbergs Clack-Theater hat aus der Corona-Kult-Figur Daphne Schnückel, die in den sozialen Medien ihre Auftritte hatte, ein Stück entwickelt, das jüngst Premiere feierte. „Ganz schön schnückelig – Die große Frau Schnückel Show“ heißt der Titel der Produktion.

Mit Witz und komödiantischem Talent führt sie durch einen kurzweiligen Abend. Das Bühnenbild ist ihr eigenes Wohnzimmer, aus dem sie lustige Geschichten ihres Lebens zum Besten gibt.

Wenn sich die Wohnzimmertür öffnet, geben sich Mario Welker, der Impresario des Clack-Theaters, und der Mailänder Taddeo Pellegrini als Entertainer die Klinke in die Hand. Pellegrini überzeugt gesanglich durch Songs wie Lionel Richis „Hello“ oder Wolfgang Zieglers „Verdammt“, aber auch durch sein tänzerisches Können zum Beispiel in Madonnas „Material Girl“. Welker ist unschlagbar in seinen Parodien, hat aber auch sichtlich Spaß bei dem ein oder anderen Sketch an der Seite von Daphne Schnückel.

Die liebenswerte Frau Schnückel

Schnückels größter Wunsch ist es, als Showstar auf den größten Bühnen der Welt zu stehen, leider räumen ihr unfaire Kollegen immer wieder Steine in den Weg. So gibt es zum Pausenfinale eine Absage, worauf das Publikum durch den Musicalklassiker „We belong“ in dreistimmigem Satzgesang sehr emotional in die Pause entlassen wird. Natürlich wendet sich alles zum Guten und es gibt – nach einigem Hin und Her - das große Showfinale auf Daphne Schnückels ganz persönlicher Revuetreppe.

Frau Schnückel ist liebenswert, besticht durch Schüchternheit, besitzt Temperament wenn sie tanzt - und klammert sich an ihren einzigartigen Geschmack, was ihr Äußeres betrifft. Vom ersten kleinen Auftritt als Praktikantin im Clack entwickelt sich schnell ein Fanclub für die Diva.

Witzige Comedy trifft in der Clack-Produktion auf stimmgewaltige Gesangseinlagen und temporeiche Choreografien. Aus ihrem Wohnzimmer plaudert Frau Schnückel über die großen Veränderungen, die sich in ihrem Leben vollziehen. Hin und wieder verwandelt sich das schrullige Heim in eine große Revuebühne.

Schnell ausverkauft

Die Choreografien stellte Taddeo Pellegrini, das Showkonzept stammt von Stefan Schneegaß, die Texte haben Schneegaß, Lothar Bölck und Ralph Richter beigesteuert. Das Publikum erkämpfte sich bei der Premiere zwei Zugaben, bedankte sich mit Blumensträußen, durch langanhaltenden Applaus und Jubelrufe.

Eine weitere Zusatzvorstellung, die das Clack-Team auf Grund der großen Nachfrage ins Programm genommen hat, ist bereits ausverkauft. Die nächsten Vorstellungen, für die es noch Karten gibt, laufen nach Angaben aus dem Theater am 26. und 27. Januar sowie am 9. Februar 2022.