Christian Gatniejewski half in Corona-Klinik in Papua-Neuguinea

Bad Schmiedeberg - Sie sind zurück, die Zeitverschiebung ist durch viel Schlaf wieder kompensiert. Hinter Notfallsanitäter Christian Gatniejewski von den Johannitern aus Bad Schmiedeberg und seinen sechs Kollegen aus dem gesamten Bundesgebiet liegen vier anstrengende Wochen im fast 13.800 Kilometer entfernten Papua-Neuguinea.

Anfang April war das Team nach Südostasien gereist, um bei der Pflege von Covid-19-Patienten mit moderaten Symptomen zu unterstützen. Dafür wurde eine Turnhalle in der Hauptstadt Port Moresby kurzerhand zum Behelfskrankenhaus umgebaut. Auch medizinische Evakuierungen aus entlegenen Regionen des Landes gehörten zu den Aufgaben des Teams. Für Gatniejewski war das nicht der erste Auslandseinsatz. Seit über 15 Jahren hat er in Krisen geholfen. Von Jordanien und dem Libanon über Mosambik, Nepal bis zu den Philippinen reicht seine Liste. Das Gespräch führten Nancy Depil von der Johanniter-Unfall-Hilfe und MZ-Redakteur Alexander Baumbach.

Wie war die Situation in Papua Neuguinea als sie angekommen seid?

Christian Gatniejewski: Nach 33 Stunden Reisezeit bei über 30 Grad Celsius auf eine quirlige Straße zu treten, war schon etwas irritierend. Denn obwohl es paradiesisch scheint, ist das Corona-Virus natürlich auch hier aktiv. Auffallend waren die Gegensätze, gerade in der Hauptstadt Port Moresby. Während die einen mit Abstand und Maske leben, haben die anderen kein Verständnis oder in ihren Großfamilien schlichtweg gar keine Möglichkeit für social distancing. Man will das Thema nicht wahrhaben. Es sei ja „nur ein Husten“. Corona ist ein Tabuthema. Das ist auch der Grund für diesen Einsatz. Die Menschen leben auf zu engem Raum und unter einfachsten Bedingungen zusammen. Daraus resultiert die hohe Verbreitung des Corona-Virus.

Wie helfen Sie den Menschen vor Ort? Was sind die Aufgaben?

Unser Team wurde zur medizinischen Unterstützung bei der Behandlung von Covid19-Patienten durch St John angefordert. St John ist von der WHO beauftragt worden, ein Feldhospital mit knapp 300 Betten aufzubauen und zu betreiben. So unterstützen wir die Kollegen bei der sehr fordernden Arbeit an Covid19-Patienten.

Gibt es besondere Herausforderungen?

Aber klar! Allein bei den Temperaturen von knapp 40 Grad Celsius in der riesigen, zum Feldhospital umfunktionierten Sporthalle im Vollschutz zu arbeiten, ist extrem anstrengend: Da das Ein- und Ausschleusen in die „rote Zone“ aufwendig und zeitraubend ist, legten wir bei einer Arbeitszeit von acht bis zehn Stunden nur eine Pause am Tag ein. In dieser trank ich bis zu drei Liter Wasser. Anschließend schwitzte ich im Vollschutz so sehr, dass sich das Wasser mitunter sogar innerhalb des Plastikärmels sammelte. Das war körperlich kaum erträglich. Dazu kam, dass hier zwei verschieden funktionierende Systeme aufeinandertrafen. Natürlich sind die Krankenschwestern sehr gut ausgebildet. Dennoch mussten beide Teams in strukturellen Prozessen und Arbeitsabläufen zueinander finden. In dieser wertschätzenden Findungs- und Annäherungsphase war der Druck enorm und beinah kaum auszuhalten. Um die angeforderte Hilfe leisten zu können, musste alles schnellstmöglich funktionieren.

Was ist die Motivation, dort zu helfen?

In einer immer weiter zusammenwachsenden Welt dürfen sich nicht die immer reicher werdenden Staaten von den Entwicklungsländern abschotten. Neben der eigentlichen medizinischen Behandlung ist solch ein Einsatz immer ein Zeichen des Helfens, der Fürsorge und des Zueinanderstehens. Manchmal ist allein die Anwesenheit eines Helfers Trost genug. Aber auch für die Krankenschwestern ist unser Vor-Ort-Sein Anerkennung und Hilfe. Es gibt ihnen Kraft und bestärkt ihren Glauben an ihre gefährliche und schwere Arbeit. So gibt es Fälle von familiärer Stigmatisierung und häuslicher Gewalt, da die Ehemänner nicht mit dieser Erkrankung in Verbindung gebracht werden wollen. Dennoch machen die Kolleginnen und Kollegen ihren Job. Zudem arbeiten sie, wie so viele in dieser Welt, ohne Impfung am infizierten Patienten. Diese aufopferungsvolle Fürsorge und Nächstenliebe für die Patienten, sogar über die eigenen Grenzen hinweg, fordert mir große Demut ab, beschämt mich und bestärkt mich immer wieder in meinem Tun. Denn für uns ist dieser Einsatz nach einigen Wochen beendet. Doch die Krankenschwestern außerhalb unserer heilen Wohlstandsgesellschaft werden sich noch so viele Jahre aufopfern. Ein Ende der Pandemie ist ja bei uns noch nicht absehbar - wie viel mehr Kraft erfordert es da für die Kollegen in Entwicklungsländern zu Arbeiten, ohne dass ein Ende in Sicht ist?

Können Sie die Erfahrungen, die Sie als Notfallsanitäter mit Corona-Patienten in Deutschland erlebt habt, dort einbringen?

Die Arbeit am Covid19-Patienten im Rettungsdienst ist eine ganz andere als die in einem Krankenhaus. Klar wissen wir uns vor allem zu schützen, doch die Arbeit gleicht eher einem Stationsdienst im Krankenhaus. Da mussten wir uns in die Prozessabläufe einarbeiten. Hilfreich waren hingegen die Kenntnisse aus der Arbeit des Katastrophenschutzes zum Aufbau und zum Betrieb eines Feldhospitals.

Ist der Einsatz aufgrund von Corona anders als nach Naturkatastrophen ohne Ansteckungsgefahr?

Grundsätzlich gibt es in unseren Einsatzländern eine höhere Gefährdung durch Infektionskrankheiten. Corona stellt jedoch noch eine besondere Herausforderung dar. Ich persönlich fühle mich in einem „klassischen“ Katastrophengebiet, meinetwegen nach einem Erdbeben, sehr viel sicherer und wohler. Da weiß ich ersichtlich, womit ich es zu tun habe und kenne meine Stärken.

Sind sie gut wieder in Deutschland angekommen?

Nach ein paar Tagen Pause haben wir im Team ein Debriefing durchgeführt. Mittwoch hatte ich wieder eine 12-Stunden-Schicht auf dem Rettungswagen.

Wie reagieren Sie auf Corona-Leugner?

Die würde ich gern mal fünf Minuten mit auf eine Covid-Station nehmen. Egal ob in Deutschland oder anderswo. Da wären sie ruhig. (mz)