Vockerode/MZ. - Hans-Dieter Osterloh hat seinen Chefsessel geräumt. Den besetzt jetzt Antje Osterloh-Rücker, eine seiner Töchter. Unterstützt wird sie von ihrer Schwester Katja Osterloh, die als zweite Gesellschafterin fungiert. Der Wechsel in der Geschäftsführung der Pulverbeschichtung Osterloh GmbH (PBO) ist offiziell mit Beginn des Jahres 2024 vollzogen worden.

Über den Wolken

Für den Senior, vor der Wende als Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik in der Dessauer Magnetbandfabrik tätig, endete damit eine Ära von beinahe drei Jahrzehnten. Seit der Gründung des Unternehmens am 28. Juni 1997 stand er an der Spitze der PBO. Dass die Firma in einer einstigen Halle der stillgelegten Gewächshausanlage Vockerode etabliert wurde, hatte der heute 73-Jährige dem Gespräch mit einem ehemaligen Studienkollegen auf dem Rückflug vom Zypern-Urlaub zu verdanken.

Die Männer loteten noch über den Wolken die Möglichkeiten aus, eine Pulverbeschichtungsanlage in der Nähe von Dessau aufzubauen. „Die Idee fand ich gar nicht so verkehrt. Zumal ich sowieso lieber mein eigener Herr sein wollte“, erzählt der gebürtige Dessauer. Zügig wurde ein schlüssiges Konzept entwickelt, das die Basis bildete, auf Fördermittel zurückgreifen zu können. Die auf den Standort zugeschnittene Anlage – im Objekt fehlten anfangs sämtliche Türen und Fenster und alle Leitungen waren ausgebaut – stellte sich schnell als zu klein heraus.

Katja Osterloh, Hans-Dieter Osterloh, Antje Osterloh-Rücker, Betriebsleiter Thomas Mattern Foto: Andreas Behling

Schon drei Jahre nach dem Start – im Herbst 2000 erfolgte die Umwandlung in die heute noch bestehende GmbH – kam eine weitere Halle, inklusive Strahlanlage hinzu. Parallel dazu wuchs die Zahl der Mitarbeiter von anfangs zwei auf heute ein Dutzend Festangestellte, die in zwei Schichten arbeiten.

Stahl, Edelstahl, Aluminium, Guss und verzinkte Stahlteile sind die Materialien, die in Vockerode beschichtet werden. Manchmal reichen kleine Haken, um die Werkstücke behandeln zu können. Manchmal müssen voluminöse Konstruktionen bewegt werden. Grenzen sind kaum auszumachen. Teile von Landmaschinen oder ganze Zaunfelder, Heizkörper, Fensterrahmen, Verkleidungen von Schornsteinen – nahezu alles kommt für eine Beschichtung in Frage. Gar nicht so selten erhalten auch Autofelgen, Schubkarren und Gießkannen ein hübscheres Aussehen.

Ob große oder kleine Teile, Voraussetzung ist in jedem Fall deren gründliche Vorbehandlung. In dem Prozess werden sie zunächst per Hochdruck von Ölen, Fetten, Rost und anhaftenden Verschmutzungen befreit, alternativ sandgestrahlt. Nach dem präzisen Auftragen des feinen Pulvers kommen die Werkstücke in den Ofen. In dem herrschen Temperaturen zwischen 160 und 200 Grad. Vereinfacht gesagt wird die Pulverbeschichtung also auf die Trägerflächen eingebrannt.

Die Farb-Palette, die zur Verfügung steht, ist deutlich breiter als bei einem Regenbogen. Viele Effektlacke wie Antik, Hammerschlag, Metallic, Gold und Silber sowie weitere Sonderfarben erhöhen die Qual der Wahl. Die Oberflächenbeschaffenheit reicht von glatt-glänzend über seidenmatt bis zu matt sowie von Fein- bis Grobstruktur. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Anti-Graffiti-Spezialbeschichtung. Welche Kriterien in seinem Fall die günstigsten sind, erfährt ein Kunde im Zuge einer ausführlichen Beratung.

„Das wird gut angenommen“, sagt Antje Osterloh-Rücker, die über all die Fachfragen umfassend Auskunft geben kann. „Mein Vater hat mich sehr gut eingearbeitet. Ich konnte ihm seit 2009 intensiv über die Schultern schauen“, ist von ihr zu hören. Dabei ist sie tatsächlich eine Quereinsteigerin: Zuvor war sie für einen freien Träger als Streetworkerin in Leipzig unterwegs. „Aber das neue Arbeitsfeld hat mich sofort interessiert“, bekräftigt die 48-Jährige.

Sie weiß, dass das Tagesgeschäft – in der Vergangenheit musste die PBO Insolvenzen von Auftraggebern, die Corona-Pandemie und aktuell die Energiekrise verkraften – „nicht voll planbar“ ist. Deswegen sei die Flexibilität der Mitarbeiter ein großes Plus. „Wir sind in der Lage, schnell zu reagieren“, sagt die Geschäftsführerin, deren Schwester Katja ihr als erfahrene Betriebswirtin beratend zur Seite steht.

Klinkenputzen gehört dazu

Die meisten der Kunden von PBO sind in einem Radius von 60 Kilometern um den Standort zu finden. Die direkte Anbindung zur Autobahn 9 ist natürlich ein Vorteil. Die Produkte, die beschichtet werden sollen, können bei den Kunden abgeholt und ihnen nach Fertigstellung wieder geliefert werden. Eine solche Service-Leistung hilft, Partner enger an sich zu binden und neue zu gewinnen. „Es gehört dazu, Klinken zu putzen und daran zu arbeiten, einen Fuß in sich öffnende Türen hineinzukriegen“, sagt Antje Osterloh-Rücker.