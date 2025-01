Bus vs. Straßenkehrmaschine: In Wittenberg kracht es

Wittenberg/MZ - Ein Bus und eine Straßenkehrmaschine sind in Wittenberg zusammengekracht.

Der 61-jährige Fahrer einer Straßenkehrmaschine und ein 64-jähriger Busfahrer befuhren in dieser Reihenfolge am 21. Januar um 08.35 Uhr in Wittenberg die Rote Landstraße aus Richtung Rothemarkstraße in Richtung Reinsdorf. In Höhe des Neumühlenweges fuhr der Fahrer der Straßenkehrmaschine teilweise auf die Abbiegung zum Neumühlenweg.

Die linke Fahrzeughälfte befand sich weiterhin auf der Rote Landstraße. Der Busfahrer bebsichtigte, die Kehrmaschine zu überholen. Als das Ende der Abbiegung des Neumühlenweges erreicht war, scherte der 61-Jährige wieder komplett auf die Rote Landstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Bus, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.