Bunter Spaß beim Kinder-Erlebnis-Wochenende in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Ein buntes Wochenende für Kinder kündigt die Stadt Wittenberg gemeinsam mit verschiedenen Partnern aus der Lutherstadt ab dem morgigen 17. September an. Das Kinder-Erlebnis-Wochenende gibt es bereits seit 2018 - allerdings, hatte es wie die meisten anderen Angebote zuletzt mit den Pandemie-Einschränkungen zu kämpfen.

„Wir wenden uns nun wieder den Kleinsten zu“, sagte Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) bei der offiziellen Vorstellung des Wochenendprogramms. Die Stadt sei weiterhin darum bemüht, Angebote für Familien zu schaffen und so die Innenstadt zu beleben. Deswegen wolle man weiter an neuen Spielgeräten in Altstadtnähe und auch Angeboten für Ältere - etwa ein Freiluft-Fitnessstudio, wie es aus vielen Großstädten bereits bekannt ist - oder einem Grillplatz arbeiten.

Mehrere Partner

„Wir brauchen Angebote, damit die Stadt als familienfreundliches Ziel funktioniert“, findet auch die Chefin der Wittenberger Touristinformation, Kristin Ruske. Kurz vor dem Weltkindertag am 20. September wollen sich Stadt und diverse Partner nun also den Kleinsten präsentieren.

Mit dabei ist zum Beispiel der Tierpark, in dem es Führungen gibt, sowie ein Quiz und eine „kleine Überraschung“. Lisa Krautschick vom Tierpark hofft auf „ähnlich viel Zuspruch wie im letzten Jahr“. Auch das Lutherhaus präsentiert sich mit einer eigenen „Familienspur“, die besonders für jüngere Gäste geeignet ist und aus einem Mix aus analogen und digitalen Exponaten aufwartet. Und für diejenigen, die hoch hinaus wollen, gibt es am Sonnabend und Sonntag die Möglichkeit, die 289 Stufen des Schlosskirchenturms zu erklimmen. Dazu gibt es noch kindgerechte Führungen im Südturm. Am Sonnabend geht es dann sportlich zu auf der Schlosswiese - der Kreissportbund bietet dort diverse Angebote für Kinder und Familien und Sportvereine werben um junge Nachwuchssportler.

Für Kinder, die sich auch gleich selbst etwas verausgaben wollen, wird ab 17 Uhr ein digitaler Nachtlauf angeboten. Die Strecke beträgt etwa 500 Meter und ist für Kinder bis acht Jahre gedacht. Außerdem werden Hüpfburg, Essensangebote und ein Musikprogramm vorbereitet. Auch für Tierfreunde gibt es Unterhaltung - etwa im Alaris-Schmetterlingspark in Wittenberg oder auf der Alpaka-Farm in Seyda. Während des Wochenendes sind zudem die Fahrten mit der Altstadtbahn für die bei zahlenden Erwachsenen mitfahrenden Kinder kostenfrei.

Hilfe für Jugendwehren

Und: Das Wittenberger Entenrennen findet ebenfalls eine Wiederauflage. Das Projekt wird traditionell vom Rotary-Club betreut - wer mag, kann eine Ente samt Startnummer kaufen und sie ins Rennen schicken. Üblicherweise geschieht dies auf den fließenden Gewässern der Innenstadt, in diesem Jahr soll ein Bassin auf der Schlosswiese aufgebaut werden. Wer ein Los für fünf Euro ersteht, hat damit nicht nur die Chance auf Hauptgewinne wie einen E-Scooter oder Einkaufsgutscheine, sondern unterstützt außerdem die Jugendfeuerwehren im Landkreis.

„Das Geld kommt den 52 Jugendwehren mit 548 Mitgliedern im Landkreis zugute“, sagt Roland Karthäuser vom Kreisfeuerwehrverband. Geplant sei, damit das Zeltlager der Jugendwehren im nächsten Jahr in Pretzsch zu unterstützen. Das hatte in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen.

Anmeldungen für die meisten Programme sind in der Touristinformation möglich. Das komplette Programm des Kinder-Erlebnis-Wochenendes findet sich auf www.lutherstadt-wittenberg.de.