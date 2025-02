Ein Mann und eine Frau sind in einem Bungalow in der Straße „Kühler Morgen“ in Schleesen, einem Ortsteil von Kemberg, von Maskierten heftig misshandelt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Paar in Bungalow in Schleesen mit dem Tod bedroht: Wer kennt diese Angreifer?

Zwei Menschen sind in einem Bungalow in Schleesen misshandelt und ausgeraubt worden.

Schleesen. - Ein Mann und eine Frau sind bereits am Sonntagabend, 5. Januar, im Kemberger Ortsteil Schleesen (Landkreis Wittenberg) Opfer eines schweren Raubes geworden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft erst jetzt mitteilen.

Demnach befanden sich der 52-Jährige und die 44-Jährige in einem Bungalow in der Straße „Kühler Morgen“, als es in den Abendstunden zu mehreren Stromausfällen kam. Der Mann wollte die Stromversorgung gegen 21 Uhr im Garten überprüfen, als er von drei Maskierten attackiert worden sei, heißt es.

Attacke im Landkreis Wittenberg: Opfer schreit nach Hilfe

Der Mann sei von den Angreifern geschlagen, getreten und mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht worden. Dadurch erlitt er mehrere Prellungen und Platzwunden im Gesicht und Hämatome am Oberkörper. Daraufhin habe er laut nach Hilfe geschrien.

Die Frau sei in den Garten gerannt, wurde dort selbst mit einer Waffe bedroht und sollte sich im Bungalow auf den Boden legen. Der Mann sei gewaltsam in das Haus "mitgeschleift" worden. Dort seien beide Opfer mit einem Messer und einer Pistole mit dem Tod bedroht worden, es sei denn, sie würden Bargeld an die Angreifer übergeben.

Angriff in Kemberg: Opfer werden mit dem Tod bedroht

Die Maskierten erbeuteten Hunderte Euro in bar, klauten die Handys des Manns und der Frau und flüchteten mit ihrem Audi Q7, der kurz darauf zwischen Naderkau und Goltewitz gefunden wurde. Von den Angreifern fehlt jede Spur. Die Polizei vermutet aber, dass die Männer in Richtung A9 oder Dessau geflüchtet sind.

So werden die Angreifer beschrieben:

männlich

1,80 m groß

schwarze Maske mit rotem und weißem Aufdruck

dunkle Kleidung, Kopfbedeckung und Handschuhe

sprachen Deutsch

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Angreifern oder der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 03491/4690 bei der Polizei zu melden.