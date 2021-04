Bundesligist geht auf Talente-Suche im Landkreis Wittenberg

Turbine Potsdam will auch Mädchen in der Region ansprechen.

Piesteritz - Die großen Erfolge liegen schon geraume Zeit zurück. In den Jahren 2005 und 2010 waren die Fußballerinnen von Turbine Potsdam ganz oben, sie gewannen die Champions League. 2012 wurden die „Torbinen“ zum letzten Mal Deutscher Meister. Erfolge, die unter der Trainerlegende Bernd Schröder errungen wurden.

Schröder hat auch im Piesteritzer Volkspark viele Sympathiepunkte gesammelt. 2001 unterlag er mit seinem Frauen-Team in einem Testspiel vor 200 Zuschauern gegen die Verbandsliga-Elf der Männer in Piesteritz 1:4. Und 2004 schickte Schröder die Nationalspielerin der Ukraine, Svetlana Bogamolowa, zum Probetraining zu den Herren der Grün-Weißen. Inzwischen ist der Piesteritzer Ex-Torwart Frank Antelmann der Teambetreuer beim Bundesligisten. Der 78-jährige Schröder ist zwar nicht mehr Potsdamer Coach, aber der Verein und die Mannschaft liegen ihm natürlich immer noch am Herzen.

So ist er einer der Vorreiter einer nun angelaufenen Aktion, mit der Turbine die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen will. Die Potsdamer sind auf der Suche nach Talenten, die irgendwann mal für neuen Glanz sorgen sollen. Und das auch in der Region. „Wir wollen und wir müssen neue Wege gehen, um weiter mit der Spitze mithalten zu können“, sagt dann auch Schröder in einem Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung.

Gesucht sind junge Fußballerinnen der Jahrgänge 2007 bis 2011, die bei einem Perspektiv-Sichtungs-Training im Potsdamer Luftschiffhafen-Stadion ihr Können unter Beweis stellen möchten. Am 16. Mai sollen die Trainings- und Sichtungseinheiten unter dem Slogan „Mein Weg zum Leistungssport“ über die Bühne gehen.

Anmeldungen sind per E-Mail an sichtung@turbine-potsdam möglich. Nähere Auskünfte gibt es telefonisch in der Geschäftsstelle von Turbine unter der Nummer 0331/9 51 38 41. Anmeldeschluss ist der 16. April. (mz)