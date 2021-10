Bürger Lars Dietrich kreiert Wittenberger Burger - Was drin steckt und wo es ihn gibt

Entertainer Bürger Lars Dietrich hat im Rahmen des ZDF-Fernsehgartens in Wittenberg einen Burger kreiert. Dazu hat er sich heimische Unterstützung geholt. Der Küchendirektor des Von-Bora-Restaurants, Christian Hirsch, hat dem Musiker tatkräftig geholfen.

In einem Videoclip über die Entstehung des „Wittenberger Bürger Burgers“, das der ZDF-Fernsehgarten auf seiner Fcebookseite geteilt hat, bedient sich Dietrich regionaler Zutaten: Fleisch und Käse von lokalen Händlern und Gemüse aus dem Garten. Dann wird in der Restaurantküche daraus ein Burger gezaubert.

In der Verkostung scheint dieser den ausgewählten Wittenbergern Vorkostern gut zu munden. Wer sich selbst von der Schmackhaftigkeit des Gerichts überzeugen will, kann dies auch tun. Denn das Von-Bora-Restaurant hat Bürger Lars Dietrichs „Wittenberger Bürger Burger“ in die Speisekarte aufgenommen.

Die Kreation mit Schafskäse, Bockshornklee, karamellisierter Petersilienwurzel, Kürbis, Tomate, Wildkräutern, gebackener Kartoffel und Sour Cream kostet im Restaurant 14,50 Euro.