In Gräfenhainichen hat am Dienstagvormittag eine 1.000 Quadratmeter große Wald- und Feldfläche gebrannt. Ein 61-Jähriger steht im Verdacht, das Feuer verursacht zu haben.

Gräfenhainichen. - Am Dienstagvormittag ist auf einer fast 1.000 Quadratmeter großen Fläche in Gräfenhainichen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brannte gegen 10.30 Uhr eine Wald- und Feldfläche hinter dem Gewerbegebiet am Gadewitzer Weg.

Nach ersten Erkenntnissen habe ein 61-jähriger Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma widerrechtlich Gartenabfälle verbrannt, heißt es weiter. Beim Versuch, das Übergreifen der Flammen auf die Fläche zu verhindern, habe er sich leicht durch Rauchgase verletzt.

Die Feuerwehren aus Gräfenhainichen und Zschornewitz konnten den Brand löschen. Gegen den 61-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.