Bergwitz/MZ. - Am Montagabend gegen 20:15 Uhr haben Bundespolizisten Schottersteine auf den Schienen der Schnellfahrstrecke zwischen Lutherstadt Wittenberg und Bitterfeld, auf Höhe der Ortslage Bergwitz, aufgefunden.

Der herannahende Zug konnte angaben der Polizei zu Folge aufgrund einer Vorinformation eines Gegenzuges rechtzeitig anhalten. Eingesetzte Streifen der alarmierten Bundespolizei begaben sich zum Einsatzort, dokumentierten sie die Tatortsituation und leiteten alle polizeilich notwendigen Maßnahmen ein. Hierbei handelt es sich keinesfalls um Kavaliersdelikte, sondern um Straftaten, informiert die Polizei.

Informationen hierzu werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56 54 95 55), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 68 80 00) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage gegeben werden.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eröffnet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalte um 20:15 Uhr in Bergwitz geben und hat Personen oder Fahrzeuge, die hiermit in Zusammenhang gebracht werden könnten, gesehen?