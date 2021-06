Bereits eintausend Fahrgäste für neue Buslinie X2 zwischen Wittenberg und Bad Belzig

Regiobus-Chef Hans-Jürgen Hennig (links) begrüßt den 1000. Fahrgast Jason Helm in Bad Belzig.

Wittenberg - Die neue Buslinie X2 zwischen Wittenberg und dem brandenburgischen Bad Belzig ist nach Angaben der Betreiber erfolgreich angelaufen. Nach dem Start am 10. Mai habe man am 24. Juni bereits den eintausendsten Fahrgast begrüßen dürfen, teilte das Unternehmen Regiobus Potsdam Mittelmark mit. Die Linie gewinne weiter von Woche zu Woche Fahrgäste - rund ein Drittel der Kunden überquere die Landesgrenze, 85 Prozent davon an Werktagen, hieß es.

Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig hatte am Donnerstag den tausendsten Fahrgast der Linie X2 begrüßt. Jason Helm wurde bei seinem Einstieg am Bad Belziger Bahnhof von ihm mit einem kleinen Präsent überrascht. Er habe sich über das unverhoffte Geschenk mit Leckerem aus der Region sehr gefreut, schreibt das Unternehmen.

Der junge Mann sei regelmäßig mit dem ÖPNV in der Region unterwegs. „Dass der Bus jetzt jede Stunde fährt und auch am Wochenende, ist super. Vorher gab es ja doch große Lücken“, wird Helm in einer Mitteilung zitiert. (mz)