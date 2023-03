70 Kameraden bei Feuerwehreinsatz Batteriespeicher einer Photovoltaikanlage in einem Keller bei Kemberg fängt Feuer

Ein Batteriespeicher einer Photovoltaikanlage ist in einem Keller in der Ortslage Mark Niemitz in Brand geraten. Die 28 Zellen mussten in einem Wasserbad gekühlt werden. Auch Propangasflaschen waren der Hitze ausgesetzt.