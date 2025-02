Die Auszubildenden vom E-Center in Wittenberg übernehmen für drei Tage den Markt. Was hinter der Aktion steckt und welche Pläne die Nachwuchskräfte haben.

Azubis übernehmen das E-Center Wittenberg: Was hinter der Aktion steckt

Der Volkschor Reinsdorf, ein als Heino verkleideter Sänger und die Azubis am vergangenen Freitag im E-Center Wittenberg.

Wittenberg/MZ - Wer am vergangenen Freitag gegen 11 Uhr im E-Center Wittenberg seine Einkäufe erledigen wollte, dürfte sich gewundert haben: Statt typischer Hintergrundmusik erklang an diesem 14. Februar plötzlich Gesang. Der Volkschor Reinsdorf gab vier musikalische Stücke zum Besten. Darunter auch ein vom Markt erstelltes Lied über Payback-Punkte, das die Melodie von Heinos „Blau blüht der Enzian“ aufgriff. Was es damit auf sich hatte.