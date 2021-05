In Bad Schmiedeberg brannte ein Audi vollständig aus.

Gegen 3.20 Uhr brannte in Bad Schmiedeberg ein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Der PKW Audi stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand und wurde von den Kameraden gelöscht. Zur Ursache des Brandes ermittelt die Kriminalpolizei, der PKW wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Die Schadenshöhe am PKW ist noch nicht bekannt. (mz/red)