Pretzsch/MZ. - Der SV Grün-Weiß Pretzsch hat ein traditionelles Format – die Kreismeisterschaften über 10.000 Meter – am Dienstagabend völlig neu gestaltet. Die wichtigste Änderung ist das Aus für die Prognose-Zeiten.

Gutes Feedback und Kritik

Gelaufen wird es jetzt nach Altersklassen. Statt zwei wie bisher gibt es vier Läufe. „Wie haben ein gutes Feedback erhalten. Es gibt auch zwei kritische Stimmen“, sagt Cheforganisator Gerd Bachmann. „Beim Überholen musste ich öfter die Bahn verlassen“, sagt Charlotte Nicolae. Die Frau von den Wittenberger Triathlonfreunden ist im Vorjahr eine knappe Minute schneller unterwegs. „Aber es war trotzdem schön“, will sie nicht missverstanden werden. Die Änderung hat vor allem einen Vorteil: Es können zeitnah Siegerehrungen durchgeführt werden. Und wer strahlende Kinderaugen auf dem Podest sieht, kann den neuen Modus kaum schlecht reden. Für Michael Heede bedeutet die Neuerung aber zusätzlichen Stress. Der Moderator ist ein Allrounder. Er informiert Sportler und Besucher und ist eben auch bei den Siegerehrungen gefragt. Darüber hinaus ist er einer von 88 Läufern. „Es geht um wichtige Punkte für die Kreisrangliste“, begründet er seinen Start und wird Zweiter in seiner Altersklasse. Den Ritterschlag erhält der Gastgeber vom prominentesten Athleten. „Das ist eine top organisierte Veranstaltung“, sagt Sebastian König. Der Triathlet vom LC Dübener Heide nimmt das erste Mal im Pretzscher Stadion teil – „Ich will auch in der Region präsent sein“, sagt er – und ist der haushohe Favorit. Zumal der Meister der vergangenen zwei Jahre – Lokalmatador Erik Lutzmann fehlt wegen seines Studiums in Dresden – die Chance auf das Triple nicht wahrnimmt. Allerdings hat dafür Max Kotzur das Potential, Königs Premieren-Triumph zu verhindern. Und so kämpfen gleich zwei Triathleten um die Laufkrone. Dabei gelingt König ein Start-Ziel-Sieg. Allerdings bleibt Kotzur lange Zeit auf Schlagdistanz. „Das habe ich gar nicht mitbekommen“, sagt der Sieger. „Ich habe mir nie eine Chance ausgerechnet“, betont Kotzur seine Außenseiterrolle.

Im letzten Lauf verläuft die Startphase enger. Die Wittenbergerin Carina Hossner führt. Charlotte Nicolae läuft im Windschatten. „Das war Taktik“, erzählt sie. Sie habe gewusst, dass Hossner schnell in den Lauf gehen werde. Nicolae übernimmt nach fünf Runden die Führung und baut sofort den Vorsprung deutlich aus. Zu diesem Zeitpunkt scheint Marie-Kristin Rauschning schon längst geschlagen. Die Frau, die für Klieken unterwegs ist, schaut auf die Uhr und läuft gleichmäßig. Sechs Runden vor Schluss hat sie den großen Rückstand tatsächlich aufgeholt und geht an Hossner vorbei.

Im ersten Lauf des Abends ermitteln die Kinder erstmals einen Kreismeister über 1.000 Meter. Helena Ziegler aus Pretzsch siegt bei der Premiere. Von einem Heimvorteil will das Mädchen nichts wissen. „Bahn ist Bahn“, sagt sie. Bei den Jungs scheint ebenfalls ein Pretzscher vorn. Daniel Nicolae hat aber nur das Trikot der Gastgeber an, läuft allerdings für die Triathlonfreunde. „Das T-Shirt passt mir, und es ist guter Stoff“, erklärt er. Mit einem Glücksritual habe dies aber nichts zu tun. Allerdings hat Nicolae nicht das erste Mal in Grün-Weiß gewonnen. Und es gibt noch eine Premiere: Die Gastgeber sorgen für eine attraktive Versorgung mit moderaten Preisen. „Wir haben uns extra einen Grill angeschafft“, verrät Vereinspräsident Andreas Hotek.

Charlotte Nicolae (Mi.) liefert sich ein Duell mit Carina Hossner (Nr. 85). Foto: Graf

Sieger in den Altersklassen

Die Altersklassensieger sind: U 8 Leana Müller, Arian Müller (vier Jahre, beide TSG Wittenberg); U 10 Anika Roh (Abtsdorf), Leonard Lock (Pretzsch); U 12 Elisabeth Nicolae (Triathlonfreunde); U 14: Julius Töpfer; Helena Ziegler; U 16 Jo-Ann Ebert (alle Pretzsch), Daniel Nicolae; U 20 Charlotte Nicolae (beide Triathlonfreunde); Frauen: Marie-Kristin Rauschning (Klieken); Männer: Max Kotzur (Ilmenau); W 30: Luisa Matussek (Triathlonfreunde), AK 35: Constanze Weigel (TSG), Sebastian König (LC Dübener Heide); AK 40: Kristin Wildgrube (SV Grün-Weiß Wittenberg). Martin Krause (TSG), AK 45: Carina Hossner (Wittenberg), David Dorber (Pretzsch); AK 50: Christine Schmidt (Triathlonfreunde), Andre Martin (SV Grün-Weiß); AK 55: Heike Förster (TSG), Bernd Doege (Bergwitz); M 60: Roland Förster (TSG): AK 65: Heike Heinze (SV Grün-Weiß), Bernd Landschreiber (Pretzsch); M 75: Otto Henning (Klitzschena).